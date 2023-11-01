Пока КимимМен только начинает самостоятельный творческий путь. Его репертуар пока насчитывает четыре песни, однако фаны уже успели выразить свое недовольство.

Интересно Победитель "Голоса країни-13" отказался от кубка: почему он принял такое решение

КилимМен ответил на критику

Несмотря на хейт от некоторых поклонников группы, Ковер становится все более популярным и готовит новые треки. Он признался, что хейт усиливает желание развиваться.

Однако КилимМен не скрывает – сложно совмещать сольную карьеру и участие в Kalush Orchestra.

На самом деле это тяжело, когда тянешь два направления, а не одно. Но мы стараемся и дальше готовим еще замечательные песни, которые будут радовать каждого. Если кто-то говорит, что этого не нужно делать, нужно брать и делать,

– сказал артист.

Оставит ли КилимМен группу

Загадочный участник Kalush Orchestra успокаивает фанатов, что не покинет ни одно из направлений творчества.

По его словам, он и дальше будет танцевать брейкданс в составе группы и будет петь собственные песни под псевдонимом КилимМен.

Слушайте разговор с КилимМен: видео

Справка! Артист летом объявил о начале сольной карьеры. Его первой работой стал трек "За тропинки", клип на него собрал более 380 тысяч просмотров на ютубе