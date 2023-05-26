КилимМэн называют самым загадочным участником группы Kalush Orchestra. До сих пор никто из фанатов не слышал, как он поет. Его первой работой стал трек "За стежки". Он о нестерпимой боли, когда враги уничтожают то, что возводили еще твои дедушки и бабушки.

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КилимМэн из Kalush Orchestra выпустил сольный трек "За стежки"

Видео на песню "За стежки" сняли в поезде Укрзализныци. Он символизирует движение и тех, кто пытается остаться сильным, несмотря на потери в войне и продолжать жить дальше. КилимМэн говорит, что в этой песне он открыл душу.

Как у любого ковра, у меня есть мечта. Даже две. Первая – это, конечно, победа Украины, а вторая – чтобы мои сольные песни услышал весь мир. Так что сегодня рад представить вам свой первый трек! Душа Килима еще никогда не была такой открытой, поэтому если хотите узнать, каким я есть на самом деле, желаю приятного просмотра,

– презентовал юноша.

КилимМэн – "За стежки": смотрите видео онлайн

Интересно, что КилимМэна поддержал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк и вместе с тем подчеркнул, что он никуда не уходит и остается участником группы.

"Сегодня очень важный и уникальный момент. Сегодня КилимМэн из группы Kalush Orchestra становится сольным исполнителем. Сольный исполнитель, который будет теперь петь свои сольные песни и будет иметь параллельно сольный проект. Еще частица Kalush будет чаще мелькать в вашей ленте", – высказался рэпер.

В комментариях, кстати, на старт сольной карьеры танцовщика отреагировали с восторгом: