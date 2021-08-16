Сезон летних отпусков продолжается. Знаменитости все чаще делятся фотографиями с отдыха на берегу моря или океана. Среди тех, кто наслаждается теплыми летними днями заграницей, и Ирина Федишин. Неожиданно для самой себя звезда поехала в Болгарию.

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Новые фото Федишин из Болгарии

Исполнительница отправилась на романтическую прогулку с любимым. Ирина опубликовала фото, на которых вместе с Виталием позировала на фоне красивой архитектуры и цветов. Звезда гуляла по древнему городу в черном костюме с цветным принтом, который состоял из длинной юбки с разрезом на ноге и топа на широких бретелях. Федишин соединила такой наряд с легкой летней обувью на низкой подошве.

Среди аксессуаров ее look дополнили массивное цветное ожерелье и браслет. Длинные белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой нежно-розового цвета на губах.



Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин с мужем в Болгарии / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Ирины Федишин:

Вчера погуляли по старому Несебру. Невероятно красиво! Архитектура просто завораживает! Сами этого не зная, попали на День города. Побывали на праздничном концерте. Для меня было непривычно не петь, а быть среди зрителей. Попробовали болгарскую кухню и просто хорошо провели вечер.