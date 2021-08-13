Все больше звезд делятся яркими фото и видео из летних отпусков. В основном украинцы выбирают курорты за рубежом. Влюбленные Дорофеева и Дантес решили отдохнуть в популярной среди туристов Турции.

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Дорофеева и Дантес в Турции

Артисты рассказали об отдыхе в инстаграм-сториз. Владимир и Надя признались, что давно мечтали полететь куда-то и хотя бы несколько дней не думать о работе, наполниться энергией для новых проектов.

Дантес показал роскошную виллу пятизвездочного отеля, в котором супруги проведут отпуск. У них есть собственный бассейн, который расположен в тени. Это прекрасное место, с которого можно начинать день. Поскольку в Турции невероятная жара, то первую половину дня пара проводит в бассейне, а вторую – у моря.

Владимир Дантес показал виллу в Турции: смотрите видео онлайн

Также шоумен опубликовал фото, где показал, как выглядит до начала отпуска. У него большие синяки под глазами, усталый вид, веснушки. Владимир отметил, что после отдыха планирует сделать подобное селфи, чтобы посмотреть, произошли ли какие-то изменения.



Владимир Дантес перед отпуском / Фото с инстаграма Владимира Дантеса

Текст публикации Владимира Дантеса:

Без стыда оставлю это фото здесь, чтобы не забыть каким уехал в отпуск. Обожаю себя таковым. Я не шучу. Так я вижу, что хорошо поработал. Вижу, что веснушки – изображение моей легкомысленности и детскости. Синяки под глазами дают понять, что я над чем-то очень долго работал. Морщины... Что ж, скоро начну тестировать на себе различные кремы и маски. А че? Я тоже человек. Буду цепляться за молодость и красоту. В конце отпуска сделаю похожее фото, чтобы понять изменения. А будут ли?