Не успели в Ливерпуле выбрать победительницу Евровидения-2023, как появился новый претендент на хрустальный микрофон. Сам народный артист Украины Иво Бобул. Он убежден, что на песенном конкурсе точно вошел бы в десятку лучших.

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Иво Бобул собрался на Евровидение от Украины

Я уже лет пять думаю об этом (о Евровидении, – 24 канал). Я знаю, что я не пролетел бы. Где-то в десятке был бы точно. Не говорю первое, потому что я понимаю, что нам сейчас не нужно первое место. Если бы дали первое, я бы отдал тем людям, которые помогают больше Украине – полякам, англичанам или кому-то еще,

– заявил Иво Бобул.

Кроме того, артист настроен на музыкальные эксперименты – например начитать рэп или ушкварить рок.

"К такому эксперименту я готов. Мне это интересно было бы, если бы кто-то написал какую-то песню в таком стиле, чтобы прочитать рэп. И потом кусочек спеть хорошо… И очень хотелось бы спеть в роковом стиле. Я ведь раньше пел, когда работал с группой "Живая вода". Это была роковая группа", – поделился Иво Бобул.