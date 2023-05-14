Имя победителя Евровидение-2023 стало известно 13 мая. Именно в этот вечер в британском Ливерпуле отгремел грандиозный финал песенного конкурса, где выступили представители 26 стран, отмечает 24 Канал.
К теме Финал Евровидения-2023 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Ливерпуля
На украинскую вечеринку в Британии съехались поклонники Евровидения из разных стран мира. Еще миллионы зрителей по всей планете наблюдали за песенным конкурсом онлайн.
Швеция – победитель Евровидения-2023
Как и предсказывали букмекеры, победительницей Евровидения-2023 стала представительница Швеции – Loreen, выступавшая с песней Tattoo. Она получила 583 балла от жюри и зрителей со всего мира.
Выступление Loreen в финале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн
Евровидение-2023: главное
- В 2022 году победу на песенном конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты получили 631 балл от судей и зрителей.
- Согласно правилам конкурса, в этом году Евровидение должна принимать Украина, однако из-за ситуации безопасности его решили перенести в Великобританию, в город Ливерпуль.
- Хотя Евровидение провели не у нас, но от имени Украины. Среди звездных гостей в полуфиналах и финале были известные украинские артисты, а одной из ведущих – Юлия Санина.
- В Нацотборе победу одержала группа TVORCHI с треком Heart Of Steel. Именно она поехала в Ливерпуль. В преддверии финала ребята отмечали, что для них главное не победа, а достойное представление своей страны.
- Во время выступления артистов в финале Евровидения-2023 их родной город – Тернополь россияне атаковали ракетами. В прямом эфире из Ливерпуля TVORCHI поддержали земляков. Несмотря на все, Украина не сдается и никогда не сдастся. Они пели на весь мир за каждого из нас.