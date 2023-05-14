Имя победителя Евровидение-2023 стало известно 13 мая. Именно в этот вечер в британском Ливерпуле отгремел грандиозный финал песенного конкурса, где выступили представители 26 стран, отмечает 24 Канал.

К теме Финал Евровидения-2023 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Ливерпуля

На украинскую вечеринку в Британии съехались поклонники Евровидения из разных стран мира. Еще миллионы зрителей по всей планете наблюдали за песенным конкурсом онлайн.

Швеция – победитель Евровидения-2023

Как и предсказывали букмекеры, победительницей Евровидения-2023 стала представительница Швеции – Loreen, выступавшая с песней Tattoo. Она получила 583 балла от жюри и зрителей со всего мира.

Выступление Loreen в финале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Обратите внимание! Лорин принесла Швеции седьмую победу, а также стала второй в истории песенного конкурса артисткой, одержавшей победу дважды. Первым был Логан, выигравший в 1980 и 1987 годах.

Евровидение-2023: главное