Не встигли в Ліверпулі обрати переможницю Євробачення-2023, як з'явився новий претендент на кришталевий мікрофон. Сам народний артист України Іво Бобул. Він переконаний, що на пісенному конкурсі точно ввійшов би в десятку найкращих.
Не пропустіть З вовками я по-вовчому, – Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк через скандальне інтерв'ю
Іво Бобул зібрався на Євробачення від України
Я вже років п'ять думаю про це (про Євробачення, – 24 канал). Я знаю, що я б не пролетів. Десь у десятці був би точно. Не кажу перше, тому що я розумію, що нам зараз не треба перше місце. Якби дали перше, я б віддав тим людям, які допомагають більше Україні – полякам, англійцям чи комусь ще,
– заявив Іво Бобул.
Крім того, артист налаштований на музичні експерименти – як-от начитати реп чи ушкварити рок.
"До такого експерименту я готовий. Мені це цікаво було б, якби хтось написав якусь пісню в такому стилі, щоб прочитати реп. І потім шматочок проспівати гарно… І дуже хотілося б заспівати в роковому стилі. Я ж раніше співав, коли працював з гуртом "Жива вода". Це був роковий гурт", – поділився Іво Бобул.
- Нагадаємо, майже два роки тому Іво Бобул втрапив у скандал якраз через Євробачення. Він розкритикував творчість солістки Go_A, яка представляла Україну в Роттердамі, бо вона нібито нічого не зробила для української культури. На противагу Катерині Павленко співак згадав зрадницю Ані Лорак, яка поїхала в Росію нібито тому, що в Україні немає роботи.
- Солістка Go_A тоді відповіла на критику з боку Іво Бобула та звернула увагу на його застарілі стратегії, які більше не працюють.