Не встигли в Ліверпулі обрати переможницю Євробачення-2023, як з'явився новий претендент на кришталевий мікрофон. Сам народний артист України Іво Бобул. Він переконаний, що на пісенному конкурсі точно ввійшов би в десятку найкращих.

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Іво Бобул зібрався на Євробачення від України

Я вже років п'ять думаю про це (про Євробачення, – 24 канал). Я знаю, що я б не пролетів. Десь у десятці був би точно. Не кажу перше, тому що я розумію, що нам зараз не треба перше місце. Якби дали перше, я б віддав тим людям, які допомагають більше Україні – полякам, англійцям чи комусь ще,

– заявив Іво Бобул.

Крім того, артист налаштований на музичні експерименти – як-от начитати реп чи ушкварити рок.

"До такого експерименту я готовий. Мені це цікаво було б, якби хтось написав якусь пісню в такому стилі, щоб прочитати реп. І потім шматочок проспівати гарно… І дуже хотілося б заспівати в роковому стилі. Я ж раніше співав, коли працював з гуртом "Жива вода". Це був роковий гурт", – поділився Іво Бобул.