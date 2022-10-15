Иво Бобул высказался о Софии Ротару и объяснил, почему она молчит о войне
Источник:Rostyslove Production
Иво Бобул близок с семьей Софии Ротару. Ее сестры Аурика и Лидия крестили его дочь от второго брака. Поэтому неудивительно, что бывшую гастролершу он не осуждает. По его мнению, артистка красноречиво поддержала Украину.
Эстрадный певец Иво Бобул, как и большинство украинских артистов, дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Однако он не считает, что София Ротару обязана делать то же самое. По его мнению, людям такого ранга достаточно просто быть в Украине.
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Иво Бобул прокомментировал молчание Софии Ротару
Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала, все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может быть достаточно. Я думаю, что очень многое еще будет сказано,
– высказался Иво Бобул.
"Хорошая семья. Лида и Аурика крестили мою дочь Людмилу. С Аурикой мы очень часто общаемся, а с Лидой – реже, созваниваемся", – добавил певец о сестрах Софии Ротару.
О войне София Ротару высказывалась всего несколько раз:
- на пятый день войны, 28 февраля, София Ротару написала, что в Киеве молится за украинских защитников. "Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины", – риторически спросила певица в инстаграме;
- она реагировала на трагедию в Виннице 14 июля, ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, прилет по Киеву 10 октября, когда россияне массированно обстреливали Украину;
- в день своего рождения, 7 августа, Ротару сообщила, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области и не празднует 75-летие, потому что не время: "Сегодня я молюсь, чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире";
- певица также отметила, что "не привыкла помогать на публику", но по случаю своего юбилея попросила задонатить на счет благотворительной организации "Бон Благотворительный Фонд".