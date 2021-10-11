Исполнительница ежедневно радует 394-тысячную аудиторию подписчиков красивыми публикациями в личном блоге. Ирина имеет вкус в одежде и умеет подбирать наряды, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

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Осенний образ Ирины Федишин

Солнечным осенним днем звезда сняла атмосферное видео, где позировала посреди листвы. Ирина надела теплое обтягивающее платье оранжевого цвета длины ниже колен. Изящную талию подчеркнул широкий черный пояс. Такой наряд артистка соединила с черными колготами и лакированными ботинками на высоком каблуке.

Обычно, Ирина укладывает волосы в локоны, но в этот раз она собрала их в небрежный пучок, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж был фирменный – с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

"Люблю такую золотую солнечную осень", – написала Федишин под видео.

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