Ирина обожает Львов и пока не планирует, как большинство ее коллег, жить в столице. Она получает огромное удовольствие от прогулок по улицам древнего города, а также демонстрирует там различные аутфиты.

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Новый look Ирины Федишин

Во Львове хотя и прохладно, но солнечно, поэтому артистка не теряет возможности добавлять в осенние образы яркие акценты. На днях она прогулялась по городу в черных обтягивающих брюках, кофте и ярком пиджаке цвета фуксии. Такой образ звезда соединила с черно-белыми кроссовками.

Среди аксессуаров аутфит Федишин довершила стильная черная сумочка. Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а на лице сделала безупречный повседневный макияж.



Ирина Федишин на прогулке по Львову / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин на прогулке по Львову / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин на прогулке по Львову / Фото с инстаграма певицы

"Фолловеры" львовской певицы не оставляют без внимания ни одно ее сообщение в соцсетях. Это не стало исключением. Федишин в очередной раз засыпали приятными словами.