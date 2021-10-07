Ирина Федишин в перерыве между гастролями проводит время с детьми. В инстаграме она опубликовала новый снимок, на котором изображена с сыновьями.

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Повседневный образ Ирины Федишин

Для поездки в торговый центр исполнительница выбрала комфортное платье. Она предстала перед камерой в сером спортивном костюме, состоящем из худи с капюшоном и брюк. Такую одежду артистка решила совместить с белыми кроссовками. На плече была маленькая белая сумочка с красным ремешком.

Волосы Ирина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

"Сегодня у нас был интересный шопинг", – написала Ирина под фото.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото с инстаграма певицы

Поклонники Федишин всегда активно комментируют ее публикации. Не было исключения и на этот раз.