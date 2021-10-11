Виконавиця щодня тішить 394-тисячну аудиторію підписників красивими публікаціями в особистому блозі. Ірина має смак в одязі та вміє підбирати вбрання, які вигідно підкреслюють її фігуру.

Дивіться також Ірина Федишин на шопінгу з синами: фото повсякденного образу співачки

Осінній образ Ірини Федишин

Сонячного осіннього дня зірка зняла атмосферне відео, де позувала посеред листя. Ірина одягнула теплу обтислу сукню помаранчевого кольору довжини нижче колін. Витончену талію підкреслив широкий чорний пояс. Таке вбрання артистка поєднала з чорними колготами та лакованими черевиками на високих підборах.

Зазвичай, Ірина вкладає волосся в локони, але цього разу вона зібрала його у недбалий пучок, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж був фірмовий – з акцентом на очах і матовою помадою на губах.

"Люблю таку золоту сонячну осінь", – написала Федишин під відео.

Попередні аутфіти співачки