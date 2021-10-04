Артистка обожает стильную одежду и всегда старается выглядеть безупречно. Это она демонстрирует на каждой фотографии, которую публикует в инстаграме.
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Образ Ирины Федишин в Карпатах
Поскольку утро в Карпатах хотя и солнечное, но прохладное, то певица выбрала для фотосессии теплую одежду. Она предстала перед камерой в удлиненной зелено-черной рубашке в клетку и черных лосинах. Такую одежду совместила со стильными кроссовками.
Белокурые волосы звезда уложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж с нюдовой матовой помадой на губах.
"Приветствие с осенних Карпат", – написала Ирина под фото.
Ирина Федишин в Карпатах / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин в Карпатах / Фото из инстаграма певицы
Подписчики Ирины щедры на комментарии, поэтому не оставляют без внимания ни одну публикацию. Эта не стала исключением.
- "Невероятная красавица среди зеленых Карпат!"
- "Очаровательная красавица, принцесса!"
- "Красавица в Карпатах!"
- "Ириночка, вы, как всегда, прекрасны!"
- "Красивая!"