Золотую осень совсем скоро заменит холод. Ирина Федишин, как и многие другие люди, не упускает возможности получить удовольствие от этих теплых дней. На личной странице в инстаграме артистка распространила серию фото, которые сделала во время похода за грибами.

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Спортивный образ Ирины Федишин

Даже в лесу Ирина не упустила случая похвастаться стильной одеждой. Она позировала на фоне невероятно красивой природы в белоснежном спортивном костюме, поверх которого надела яркую желтую куртку. Такой look соединила с белой обувью.

Волосы собрала сзади и надела на голову черную кепку. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой нежно-розового цвета на губах.



Ирина Федишин в лесу / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в лесу / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в лесу / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в лесу / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в лесу / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Ирины Федишин:

Пойти на грибы! Как я это люблю! Вдохнуть запах леса, послушать шелест листвы, полюбоваться осенними красками – это невероятный релакс и заряд положительными эмоциями! Только тогда сполна чувствуется Золотая осень! А если еще и грибов найти, то это вообще эйфория! Нашла я не много, но кайфанула.