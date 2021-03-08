Почти пять месяцев назад танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У звезды родился сын Доминик. Она часто публиковала милые фото с малышом на руках, однако его лицо показала публике только сейчас, выбрав для этого праздник 8 Марта.

В Международный женский день 32-летний хореограф опубликовала чувственное поздравление на личной странице в инстаграме. Она пожелала всем девушкам любви, счастья, мужественных мужчин рядом и показала своих защитников – любимого Ивана и пятимесячного сына Доминика.

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"Дорогие мои, поздравляю всех нас – женщин и девушек – с 8 Марта. Желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастье в глазах, и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают", – написала победительница "Танцев со звездами".

Илона Гвоздева показала лицо сына

Поздравительное сообщение танцовщица дополнила семейными фото с различных студийных съемок. Она позировала перед камерами с мужем Иваном, дочерью Валерией и маленьким сыном Домиником. Если раньше Илона Гвоздева публиковала лишь те кадры, на которых не было видно лица мальчика, то теперь вблизи показала, как выглядит малыш.

Сегодня отличный повод познакомить вас с моим главным мужчиной в жизни. Знакомьтесь, мой Доминик,

– написала танцовщица.

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Знаменитость поинтересовалась у поклонников, на кого, на их взгляд, больше похож сын Доминик. Пользователи, тронутые семейными фотографиями, засыпали Илону Гвоздеву комментариями, однако их мнения разделились. Одни утверждают, что мальчик – копия папы, другие – копия мамы: