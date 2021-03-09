Василиса Фролова показала трогательное фото с новорожденным сыном
Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой 7 марта 2021 года. Она поделилась трогательной первой фотографией с новорожденным сыном.
Источник:инстаграм Василисы Фроловой
Известная украинская телеведущая Василиса Фролова родила сына в воскресенье, 7 марта. С этого времени она сообщила поклонникам радостную весть, а также обнародовала первое фото с малышом из своей галереи телефона.
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Фото Василисы Фроловой с сыном
Телезвезда поделилась фотографией из роддома. Василиса Фролова позировала в палате в специальном наряде. Она прижала к груди сына, которого назвала Родионом. Малыш был прикрыт белым одеялом и имел на голове шапочку. На лице звезды были заметны радость и большое счастье.
Василиса Фролова призналась, что это первый снимок с сыном, который она сделала после родов. Она добавила, что таких миловидных кадров с малышом в галерее ее телефона есть около нескольких сотен. Также телеведущая рассказала о самочувствии.
Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала...
– написала Василиса Фролова.
Василиса Фролова стала мамой
- 7 марта в одном из элитных роддомов Киева украинская телеведущая впервые стала мамой. Тогда Фролова поделилась первым фото с сыном Родионом.
- На фотографии новоиспеченная мама не показала лицо новорожденного мальчика. Но продемонстрировала, как вместе с папой держит его за крохотные ручки.
- Ранее она признавалась, что отец ее первенца – телевизионный продюсер. Теперь стало известно, что это Дмитрий Котеленец.
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