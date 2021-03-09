Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой 7 марта 2021 года. Она поделилась трогательной первой фотографией с новорожденным сыном.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова родила сына в воскресенье, 7 марта. С этого времени она сообщила поклонникам радостную весть, а также обнародовала первое фото с малышом из своей галереи телефона.

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Фото Василисы Фроловой с сыном

Телезвезда поделилась фотографией из роддома. Василиса Фролова позировала в палате в специальном наряде. Она прижала к груди сына, которого назвала Родионом. Малыш был прикрыт белым одеялом и имел на голове шапочку. На лице звезды были заметны радость и большое счастье.

Василиса Фролова призналась, что это первый снимок с сыном, который она сделала после родов. Она добавила, что таких миловидных кадров с малышом в галерее ее телефона есть около нескольких сотен. Также телеведущая рассказала о самочувствии.

Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала...

– написала Василиса Фролова.

Василиса Фролова стала мамой