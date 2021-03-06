Ирина Федишин показала весенние развлечения с сыновьями: милые кадры
Известная украинская певица Ирина Федишин показала новые фото с сыновьями. Из-за того, что во Львове на днях выпал снег, звезда решила слепить с детьми снеговика.
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица из Львова Ирина Федишин поделилась с поклонниками очередной серией фото. Она показала, как развлекается с сыновьями этой весной.
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Фото Ирины Федишин с сыновьями
Недавно во Львове снова выпал снег, несмотря на то, что наступила весна. Поэтому украинская певица решила развлечься вместе с сыновьями – Юрчиком и Олежкой. Звездная мама помогла детям слепить небольшого снеговика. На фотографии все улыбались и были удовлетворены таким активным отдыхом.
Сыновья Ирины Федишин позировали перед камерой в черных куртках и шапках. Сама артистка также выбрала темный пуховик, но с желтой вставкой. Она распустила светлые волосы и уложила их легкими локонами. На лице звезда сделала легкий макияж. Ирина подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы розовой помадой.
Мартовский снег во Львове. Вместе слепили снежную бабу, зима не хочет от нас уходить,
– поделилась под фото Федишин.
Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Поклонники поделились впечатлениями от фото:
- Вау! Супер;
- Красавцы;
- Вы очень классные! Счастья вам;
- Очень хорошие.
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