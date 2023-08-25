Юлия Фреймут на 10 лет младше Ольги. Оказывается, девушки очень похожи между собой.

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24 августа Юлия отметила день рождения. По случаю праздника Ольга Фреймут посвятила сестре сообщение в инстаграмм-стор. Ведущая нежно обратилась к родному человеку.

У меня самая лучшая в мире сестра. Юлия, с днем рождения! Ты так много значишь для меня,

– написала Ольга.

Фреймут поделилась фото, на котором позировала вместе с сестрой. Девушки одели черные платья, а их волосы были распущены.



Оля Фреймут с сестрой / Фото с ее инстаграмм-сторис

Юлия также написала сообщение о своем дне рождения. Ольга Фреймут прокомментировала его.

"Будь счастлива, my little sister. Только с тобой у меня столько общих радостных воспоминаний. Ты так меня вдохновляешь, равняюсь на тебя", – добавила она.

Сестры действительно очень похожи. В сети Юлии есть множество фотографий, на которых она похожа на Ольгу Фреймут.

Как выглядит сестра Ольги Фреймут / Фото из соцсетей

Где сейчас живет Ольга Фреймут