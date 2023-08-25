Юлия Фреймут на 10 лет младше Ольги. Оказывается, девушки очень похожи между собой.
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24 августа Юлия отметила день рождения. По случаю праздника Ольга Фреймут посвятила сестре сообщение в инстаграмм-стор. Ведущая нежно обратилась к родному человеку.
У меня самая лучшая в мире сестра. Юлия, с днем рождения! Ты так много значишь для меня,
– написала Ольга.
Фреймут поделилась фото, на котором позировала вместе с сестрой. Девушки одели черные платья, а их волосы были распущены.
Оля Фреймут с сестрой / Фото с ее инстаграмм-сторис
Юлия также написала сообщение о своем дне рождения. Ольга Фреймут прокомментировала его.
"Будь счастлива, my little sister. Только с тобой у меня столько общих радостных воспоминаний. Ты так меня вдохновляешь, равняюсь на тебя", – добавила она.
Сестры действительно очень похожи. В сети Юлии есть множество фотографий, на которых она похожа на Ольгу Фреймут.
Как выглядит сестра Ольги Фреймут / Фото из соцсетей
Где сейчас живет Ольга Фреймут
- Ведущая уехала из Украины 15 февраля 2022, потому что предвкушала полномасштабное вторжение. Сначала она была во Франции, а потом уехала в Лондон, где с детьми получила временное резидентство. Фреймут работает в газете Sunday Express.
- В июле Ольга вместе с мужем и детьми – дочерью Евдокией и сыном Валерием – вернулась в Украину. Супруги публиковали редкое фото из Львова.
- Туда также прибыла 17-летняя дочь ведущей. Злата в столице кардинально изменила цвет волос и даже успела в столице провести танцевальный мастер-класс.