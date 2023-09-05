Артур и Снежана очень между собой похожи. Об этом в комментариях под фото написали многие поклонники.

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Снежана Бабкина показалась с сыном

Жена украинского музыканта выставила фотографию, на которой позировала с сыном-выпускником. Этот учебный год станет для Артура последним в школе. Они сфотографировались на первое сентября, потому держали в руках цветы и подарочный пакет.

Последний Первый звонок. Мой маленький-большой мальчик,

– написала Снежана.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны отметили, что юноша очень привлекателен и похож на маму:

"Поздравляю! Такой красавец ваш сын";

"Мама и сынок! Как вы хороши";

"Какой красавец";

"У вас очень хороший сын";

"Красавец";

"Такой уже взрослый";

"Очень похож на вас!";

"Красавец".