Напомним, что Илья – сын Кати Осадчей от брака с нардепом Олегом Полищуком – сейчас живет в США. Парень похож на звездную маму, как две капли воды.

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Ведущая в инстаграмме показала редкие кадры старшего сына. На фото Осадча позировала в желтой футболке рядом с Ильей, надевшим черную футболку и рубашку.



Екатерина Осадчая со старшим сыном / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Екатерина не забыла поздравить сына с праздником. Ведь 2 августа в Украине отмечается День Ангела в Илии.

"Сегодня День Ангела в Илье. Поздравляю всех Ильюш с вашим днем", – написала ведущая.

Также Илья встретился с маленьким братиком Данилой, которому на днях исполнится два года. На фото старший сын Осадчей гулял за руку с младшим.

"Такие разные и такие похожие", – подписала фото Екатерина.



Сыновья Екатерины Осадчей / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что сын Екатерины Осадчей окончил международную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет в США. Илья сейчас учится на программиста. Ранее Юрий Горбунов рассказывал, что старший сын Осадчей принял его как отчима.

Интересно, что нардеп Олег Полищук, на котором Катя Осадчая поженилась в 18 лет, также знаком с Горбуновым, они иногда пересекаются на семейных праздниках.