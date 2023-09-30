Участник "Холостячки" Алексей Тригубенко около трех месяцев назад впервые стал отцом. На днях малыша окрестили.

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Алексей Тригубенко окрестил сына

Бизнесмен показал трогательные видео и фотографии с церемонии. Крестным Марка стал Евгений Ковтуненко, тоже принимавший участие в 1 сезоне "Холостячки".

Важный день для нашей семьи! Крестить Марка, которому уже почти три месяца. Испытываю безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным,

– поделился Алексей Тригубенко.

Крещение сына Алексея Тригубенко: видео

Крещение сына Алексея Тригубенко / Фото с инстаграм-сториз

Алексей также наконец-то отреагировал на десятки комментариев о том, почему он не показывает маму своего сына. Он показал фото с избранницей, но через платок видны только ее волосы. Очевидно, девушка не любит публичность.

"Друзья, немного терпения, все со временем", – написал бизнесмен.



Тригубенко с любимой и сыном / Фото с инстаграм-сториз

Алексей Тригубенко стал отцом

В начале июля финалист "Холостячки" удивил новостью – он впервые стал отцом. Алексей лишь опубликовал фото из родильного и рассказал, что у него родился сын.

Позже Тригубенко поделился первыми впечатлениями от отцовства. Он признался, что теперь ощущает совсем другой уровень ответственности. "Еще не до конца осознаю, что стал отцом. Так интересно наблюдать за ним, за всеми движениями и эмоциями", – делился звездный отец.