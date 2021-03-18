Популярная певица из Львова Ирина Федишин недавно выступила с концертом в Одессе. Она не упустила случая прогуляться по набережной и позабавила поклонников атмосферным роликом с моря.

Ирина Федишин часто радует поклонников интересным контентом. В частности, она старается показать самые яркие моменты из своей жизни.

Смотрите также За рулем автомобиля: Ирина Федишин показала фото нового повседневного образа

Ирина Федишин в Одессе

Недавно звезда вернулась с гастролей по Украине. В частности, она побывала в Одессе, где также порадовала поклонников своими песнями. Знаменитость решила прогуляться славным городом, а также не упустила случая посетить набережную.

Ирина опубликовала в сети видео, где позирует на набережной. Хотя погода была довольно ветреной и море бурным, это не испортило артистке настроение.

Для прогулки она выбрала черные штаны и красный пуховик. Такой look соединила с белой обувью. Волосы Федишин вложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж.

Что Ирина Федишин показывает в своем инстаграм: