Ирина Федишин обнародовала атмосферное видео, где позирует на берегу моря в Одессе
Популярная певица из Львова Ирина Федишин недавно выступила с концертом в Одессе. Она не упустила случая прогуляться по набережной и позабавила поклонников атмосферным роликом с моря.
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Ирина Федишин часто радует поклонников интересным контентом. В частности, она старается показать самые яркие моменты из своей жизни.
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Ирина Федишин в Одессе
Недавно звезда вернулась с гастролей по Украине. В частности, она побывала в Одессе, где также порадовала поклонников своими песнями. Знаменитость решила прогуляться славным городом, а также не упустила случая посетить набережную.
Ирина опубликовала в сети видео, где позирует на набережной. Хотя погода была довольно ветреной и море бурным, это не испортило артистке настроение.
Для прогулки она выбрала черные штаны и красный пуховик. Такой look соединила с белой обувью. Волосы Федишин вложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж.
Что Ирина Федишин показывает в своем инстаграм:
- после гастролей артистка устроила прогулку с сыном;
- знаменитость позировала на улочках Львова в ярком аутфите;
- Федишин вместе с Ксенией Мишиной отдыхала в Доминикане.
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