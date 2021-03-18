Ірина Федишин оприлюднила атмосферне відео, де позує на березі моря в Одесі
Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин нещодавно виступила з концертом в Одесі. Вона не втратила нагоди прогулятися набережною і потішила прихильників атмосферним роликом з моря.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Ірина Федишин часто тішить шанувальників цікавим контентом. Зокрема, вона старається показати найяскравіші моменти зі свого життя.
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Ірина Федишин в Одесі
Нещодавно зірка повернулася з гастролей Україною. Зокрема, вона побувала в Одесі, де також потішила шанувальників своїми піснями. Знаменитість вирішила прогулятися славетним містом, а також не втратила нагоди відвідати набережну.
Ірина поширила в мережі відео, де позує на набережній. Хоча погода була досить вітряною і море бурхливим, це не зіпсувало артистці настрій.
Для прогулянки вона обрала чорні штани та червоний пуховик. Такий look поєднала з білим взуттям. Волосся Федишин вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Що Ірина Федишин показує у своєму інстаграмі:
- після гастролей артистка влаштувала прогулянку з сином;
- знаменитість позувала на вуличках Львова у яскравому аутфіті;
- Федишин разом із Ксенією Мішиною відпочивала в Домінікані.
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