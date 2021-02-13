Популярная певица из Львова Ирина Федишин отдыхает с мужем и сыновьями в Доминикане. Оказалось, что она проводит отпуск в том же отеле, что и Александр Эллерт и Ксения Мишина. Знаменитости иногда отдыхают семьями и показали момент, где вместе плавают в океане.

Многие украинские звезды зимой улетели в теплые страны. Ирина Федишин и Ксения Мишина с детьми и любимыми для отпуска выбрали Доминикану. Случайно они поселились в одной гостинице.

К теме Ирина Федишин и Ксения Мишина отдыхают в одном отеле в Доминикане: фото

Знаменитости даже не догадывались, что будут жить рядом. Они встретились в гостинице, чему были изрядно рады. Хотя семьи отдыхают порознь, но иногда вместе проводят время, ведь с компанией веселее.

Федишин и Мишина в океане

Артистка обнародовала в сети фото, где позирует рядом с "холостячкой" в океане. Ксения предстала перед камерой в черно-белом пестром купальнике. Длинные роскошные волосы она собрала в пучок сверху, на лицо не наносила косметику. Ее пляжный look дополняли солнцезащитные очки со светлыми линзами, однако, кажется, от жаркого солнца в Доминикане невозможно спрятаться, ведь Мишина все равно щурится.

Ирина позировала в черном бюстгальтере от купальника, поверх которого надела бежевый сетчатый топ с кружевом черного цвета. Белокурые волосы она собрала в небрежную прическу сверху, а на лице сделала легкий макияж. Певица также дополнила аутфит очками, которые имели розовые линзы.

С компанией всегда отдыхать веселее. Очаровательная Ксения Мишина. А какой отдых вам больше нравится: с компанией или без?

- спросила Федишин у подписчиков.



Ксения Мишина и Ирина Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин

В комментариях фолловеры звезды отмечают, что им также больше нравится отдыхать с компанией. И еще оставляют комплименты в адрес женщин.