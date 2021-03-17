Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась новой фотографией. Звезда часто приоткрывает завесу повседневной жизни, поэтому на этот раз она показала свое утро и образ.

Известная украинская артистка из Львова Ирина Федишин не скрывает личную жизнь и практически ежедневно делится с подписчиками моментами из своей жизни. На днях звезда обнародовала новое фото.

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Образ Ирины Федишин

Певица решила сделать утреннее селфи. Она позировала за рулем автомобиля, как раз отправляясь по рабочим делам. Для повседневного look звезда примерила пудровый вязаный свитер. Такой наряд Ирина Федишин дополнила золотыми серьгами-кольцами, а маникюр знаменитости был выполнен в бело-розовых тонах.

Для удобства артистка собрала волосы в хвост, придав им волнистый вид, что придало образу нежности. Также Ирина сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.

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Предыдущие яркие фото Ирины Федишин