Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с первых дней войны присоединился к киевской терробороне. Во время Великой войны он познакомился с коллегами, которые также являются музыкантами, но встали на защиту Украины, сообщает 24 канал.

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Артист, поразивший Тополю

Тарас Тополя признался, что был такой артист, который поразил его за время войны. Это фронтмен и основатель группы "Тень Солнца".

Приятно поразил Сергей Василюк из группы "Тень Солнца". До войны я не был знаком с творчеством этой группы. Знал, что такие есть, что у них – роковая, готическая музыка, украинская лирика с определенными этническими мотивами, но глубоко не интересовался,

– признался музыкант.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Да когда увидел, как этот парень служит в нашем батальоне, как он рядом со всеми на передовой, под обстрелами делает боевую работу – это уважение. Это уважение и уважение на всю жизнь. И он музыкант, солист группы. Могу с уверенностью говорить, видел то, что он делал на передовой, и он также видел работу группы "Антитела"", – добавил Тарас Тополя.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн:

Поподробней, Сергей Василюк – лидер фолк-металлгруппы "Тень Солнца", автор многих песен коллектива и исполнитель хитов "Меч Арея", "Казаки". Работал также сольно.

24 февраля певец сообщил, что вместе с семьей останется в Украине. Впоследствии принял военную присягу и стал на службу.



Сергей Василюк / Фото с инстаграма певца