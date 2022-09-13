24 канал пообщался с Тарасом после отвода коллектива из зоны боевых действий. Артист откровенно рассказал о том, что пришлось переживать на передовой.

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Какими были дежурства "Антител" на фронте

"Антитела" выезжали на передовую сутки через сутки. Каждый раз это была новая тревожная история, поскольку невозможно предположить, что произойдет в следующее мгновение. Музыканты даже между собой говорили, что хотят скучные дежурства, ведь если они активны, идет бой и гибнут люди.

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"Были дни, где мы просто находились под обстрелами, никто не погибал, но это было 24 тревожных часа, когда нужно постоянно настраивать уши и тело до вылетов мин, артиллерии, звуков коптера. Но бывало и так, что мы вывозили десятки раненых, предоставляя первую медицинскую помощь. По дороге они теряли сознание, не узнавали нас, после контузии забывали, как их зовут, вообще не ориентировались где они и что с ними. Были такие дежурства, где мы пол дня тратили на то, чтобы просто развозить тела в морги" , – поделился Тополя.

У нас были дежурства, на которых приходилось собирать тела погибших собратьев, составляли их штабелями друг у друга. Были дни, когда собратья из нашего батальона собирали разбросанные на поле тела по частям. Рядом с собратьями носили оторванные ноги. Разное было. Мы выезжали на место, знали где оно, обустроили, знали, как действовать, но каждый раз это было новое испытание.

– признался Тарас.

Артист откровенно рассказал, что с эмоциями никак не удавалось справляться. Их нужно было выключить и выполнять то, что написано на груди. У музыкантов "Антител" были четкие задачи парамедиков. Они должны были оказывать первую помощь и сделать все, чтобы спасти жизнь. Или, если собрат погиб, то максимально быстро доставить его в морг.

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