В разговоре с журналистами 24 канала Тарас Тополя признался, что гордится своей группой "Антитела", ведь все они сразу поняли свой гражданский долг.

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Почему Тарас Тополя с "Антителами" пошел служить

Это наш гражданский долг. И мы его выполнили. Мы сделали то, что считали нужным. То, что в тот момент было наиболее необходимо для страны. Тогда требовалось тотальное не песенное, а военное сопротивление. Особенно в первые месяцы. Каждый был нужен там,

– подчеркнул Тарас Тополя.

Певец отметил, что военная служба не помешала ему стать рупором Украины на мировой арене, ведь его поступок привлек местами больше внимания, чем благотворительные концерты топовых украинских артистов. Кроме того, в последние полгода он успевал быть и парамедиком на передовой, и музыкантом.

"Как показала практика и жизнь, нам не помешало это записать общую песню с Эдом Шираном, спеть с Боно. И остаться при этом честными перед собой и без стыда смотреть в глаза своим детям", – заявил Тарас Тополя.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

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