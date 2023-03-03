Кто такая Эмма Антонюк и почему между ней и Иво Бобулом возник конфликт, переросший в один из самых громких скандалов шоу-бизнеса в этом году – узнайте в материале 24 Канала.

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Кучерява из "Пылает": кто такая Эмма Антонюк

В сети информации об Антонюке есть не много. Известно, что раньше она работала на телеканале СТБ, в программе "Окна. Новости". Также была журналисткой черновицкого местного телеканала ТВА. Оттуда уволилась в 2012 году из-за несогласия с ситуацией на телеканале и потому, что не смогла делать "заказные" сюжеты о кандидате в нардепы от "Партии регионов", секретаре горсовета Виталие Михайлишине. Однако впоследствии директор телекомпании ТВА Василий Забродский возразил слова журналистки. Была колумнисткой порталов "Гендер в деталях" и НВ.

Сейчас Эмма Антонюк – ведущая ютуб-канала "Это никто не будет смотреть". В шапке профиля на личной странице в инстаграмме девушка отметила, что она "кудрявая с "Пылает" (ютуб-проект, который Эмма ведет вместе с коллегой Яной Брензей – 24 Канал). Эмма в разговорах со своими гостями постоянно вспоминает о книгах, поэтому название ее канала "Это никто не будет смотреть" – иронична. Контент, где говорят о литературе и силах в медиа считается таким, что не смотрят, поэтому девушка назвала свой проект именно так, чтобы опровергнуть этот миф.

Почему возник конфликт с Иво Бобулом

Одним из героев проекта "Это никто не будет смотреть" стал Иво Бобул. Сначала разговор с 69-летним артистом был легким, однако впоследствии между ведущей и певцом возник конфликт. Иво назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. По мнению артиста, женщины меркантильны и для них важны только деньги. После того, как Эмма вступилась за "половину человечества", Бобул со скандалом ушел из студии.

Сексистские заявления Иво Бобула: смотрите видео онлайн

Антонюк не согласилась с мнением Бобула о том, что женщины "скачут по кроватям" в поисках принца. Она подчеркнула, что артист не имеет права высказываться обо всех женщинах, вступилась, однако Иво Бобул перешел на личности и упрекнул интервьюерку, что в 32 года она одинока, незамужем и без ребенка. Он попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню", снял гарнитуру и ушел со скандалом.

После выхода этого интервью немало зрителей обвинили Иво Бобула в сексизме. В комментариях по большей части благодарят ведущую, ведь этот разговор показал истинную сущность исполнителя, а также осуждают артиста за его обвинение в адрес женщин.

А Оля Цыбульская и Виктор Павлик вступились за коллегу. Цыбульская переделала песню Иво Бобула "Разговор с тобой", запев о сексизме, а в подписи заметила, что абсурдно спрашивать его о гендерном равенстве. Она посмеялась над Эммой и отметила, что не стоило спрашивать Бобула о том, о чем он никогда не слышал.

В интервью Бобул заявил, что это он "нашел Виктора Павлика". И себе певец Виктор Павлик тоже не умолчал из-за скандального интервью. Он опубликовал фотографию с ним и выразил свое восхищение. "Василич, я тебя люблю", – написал он. Добавил, что нужно знать, как общаться с Бобулом.

Впоследствии на странице Иво Бобула в инстаграмме появился сториз, где артист якобы извиняется за оскорбительные слова в сторону женщин. Но на самом деле оказалось, что ему сломали страницу. Концертный директор исполнитель заявила, что он не извиняется за собственное мнение, потому что его "вины нет".

Более того, артист говорил, что запретил ведущей публиковать это видео Однако сама Эмма уверяет, что после записи разговаривала с Бобулом и никакого запрета на публикацию не было.

Зачем Антонюк записала это интервью

Сначала ведущая опубликовала сообщение, в котором подчеркнула, что ситуация с Бобулом – это не просто хайп и скандал, а попытка подчеркнуть, что с женщинами так нельзя, нельзя обесценивать их.

Когда я смотрела все эти тиктоки с концертов Бобула с миллионными просмотрами, мне был интересен феномен создания мематических персонажей из динозавров эстрады. И способны ли они синхронизироваться с ценностями и мировоззрением тех поколений, которые сейчас подарили их славе новый виток,

– объяснила свою мотивацию к записи этого интервью Антонюк.

В телеграмм-канале девушка добавила, что ей не близок подход, когда журналист только слушает и понимает позицию Бобула. Эмми писали, что она была свысока и высокомерна в этом разговоре, однако девушка не считает, что все женщины должны быть милыми и мягкими: "Я никогда не повышаю голос, не хамлю и не обзываю других людей. И я смирилась, что буду нравиться не всем. Вы имеете право на свою оценку, как и я имею право быть такой, какой есть".

Мнения человека Советского Союза: в чем неправ Иво Бобул

Несмотря на многочисленные обвинения в сексизме, Иво Бобул не признает своей вины. Он продолжает придерживаться мнения о меркантильности женщин, настаивает на том, что имеет определенный жизненный опыт, позволяющий ему делать такие выводы.

Однако сознательные люди понимают, что слова Бобула не могут характеризовать тех, кто сегодня вместе с мужчинами стоит на защите Украины, рискует каждый день своей жизнью. Многие женщины находятся в русском плену именно потому, что защищали свою землю, волонтерили, помогали в лечении наших воинов.

В современном обществе норма того, что женщина зарабатывает больше мужчины. Есть тысячи примеров успешных и самодостаточных женщин, которые самостоятельно добились успеха, развиваются сами и помогают приближать нашу победу. А Иво Бобул высказал свои мысли, которые, к сожалению, до сих пор присущи выросшим в Советском Союзе людям, а сейчас эти нарративы пропагандируют в России.

Дискредитировала феминизм: в чем ошиблась Эмма Антонюк

Ведущий 24 Канала Арсен Цымбалюк на личной странице в фейсбуке высказался по поводу этой ситуации. Он отметил: "Журналист должен с уважением относиться к частной жизни человека. При этом не исключается его право на журналистское расследование, связанное с теми или иными событиями и фактами, если общественная значимость информации, которая собирается и распространяется журналистом, выше, чем частные интересы личности". Именно это один из главных принципов журналистской этики, которым руководствуются профессионалы во всем цивилизованном мире.

Эмма Антонюк пригласила на интервью, где задавала феминистические вопросы, Иво Бобула, который не является моральным авторитетом в вопросе феминизма и их позиция по этим вопросам не вызвали общественного интереса до момента публикации этого материала.

Цымбалюк добавил, что карикатурное закрывание глаз руками уже есть нарушением еще одного журналистского принципа – беспристрастности.



Эмма Антонюк на интервью с Иво Бобулом / Скриншот с видео

Эмма почти 20 минут расспрашивала Бобула об его отношении к женщинам, осудила его. Поэтому создается впечатление, что ведущая стремилась только к одному – хайпонуть путем публичного осуждения другого человека.

А псевдоаргумент о том, что "интервью не должно быть комплиментарным, уже доигрались в комплиментарщину на олигархических каналах" – это такая же неадекватная отмазка, что не имеет отношения к этой ситуации и используется только для оправдания серьезных нарушений со стороны автора,

– подчеркнул ведущий.

Да, Эмма Антонюк якобы пыталась отстоять феминизм, но вместе с тем нарушила главное правило либерализма: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. А феминизм является составной частью либерализма. В этой ситуации Эмма выступила не феминисткой, а человеком, дискредитирующим феминизм, поэтому ей следует публично извиниться перед Иво и так же публично объяснить, в чем именно она неправа.