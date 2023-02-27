В свежем интервью 69-летний Иво Бобул назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. Народный артист якобы переживает за молодых ребят, которые могут влюбиться в "скачущих по кроватям" в поиске принца.
К теме Президент Чехии пришел на концерт ТНМК с чаем в стаканчике: видео под "Файне місто Тернопіль"
Иво Бобул обидел женщин и устроил скандал
Девушки, нужно задуматься, что нужно уважать того человека, который тебя выбрал. Может, он не так богат. Душу нужно искать, а не деньги. Мы забыли, что у каждого человека есть душа. А мы смотрим деньги, деньги, квартиры, богатство. А молодежи, ребятам нужно знать, что есть разные девушки. Есть хорошие девушки, которые сидят по домам и не выходят,
– заявил Иво Бобул.
Эмма Антонюк подчеркнула, что это "пародийный карикатурный образ женщин", но певец не согласился, потому что прожил жизнь и видит это по своим друзьям.
"Я не оскорбляю женщин, а просто сказал, что изменились женщины. Стали меркантильны. Что такое меркантильность? Думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машины, дом. А никто не думает, где мужчина может взять это все… Не все могут быть банкирами, папиками", – пожаловался народный артист.
Более того, Иво Бобул перешел на личности и упрекнул интервьюерку, что в 32 года она одинока, не замужем и без ребенка. Он попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню", снял гарнитуру и ушел со скандалом.
Иво Бобул обозвал женщин меркантильными: смотрите видео онлайн (с 29:50)
В комментариях отреагировали бурно и заметили, что Иво Бобул олицетворяет все свое поколение:
- "Иво Бобул метко представляет свое поколение. Излишество, оперирование суждениями и собственным опытом… Обиженный мужчина, не реализовавший себя и обвиняющий женщин в своей нереализованности. Никогда такого не было и вот снова";
- "Это вы не с Бобулом интервью взяли, это интервью со всем его поколением. После каждой его фразы я себе говорила: "Где-то я это уже слышала";
- "Когда нет аргументов, остается дожимать возрастом и авторитетом. И "солнышком";
- "Как я обожаю это "солнышко", когда несколькими словами человек уже ставит тебя ниже себя и показывает, что не воспринимает тебя как взрослого сознательного человека. Очень показательно".