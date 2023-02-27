В свежем интервью 69-летний Иво Бобул назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. Народный артист якобы переживает за молодых ребят, которые могут влюбиться в "скачущих по кроватям" в поиске принца.

К теме Президент Чехии пришел на концерт ТНМК с чаем в стаканчике: видео под "Файне місто Тернопіль"

Иво Бобул обидел женщин и устроил скандал

Девушки, нужно задуматься, что нужно уважать того человека, который тебя выбрал. Может, он не так богат. Душу нужно искать, а не деньги. Мы забыли, что у каждого человека есть душа. А мы смотрим деньги, деньги, квартиры, богатство. А молодежи, ребятам нужно знать, что есть разные девушки. Есть хорошие девушки, которые сидят по домам и не выходят,

– заявил Иво Бобул.

Эмма Антонюк подчеркнула, что это "пародийный карикатурный образ женщин", но певец не согласился, потому что прожил жизнь и видит это по своим друзьям.

"Я не оскорбляю женщин, а просто сказал, что изменились женщины. Стали меркантильны. Что такое меркантильность? Думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машины, дом. А никто не думает, где мужчина может взять это все… Не все могут быть банкирами, папиками", – пожаловался народный артист.

Более того, Иво Бобул перешел на личности и упрекнул интервьюерку, что в 32 года она одинока, не замужем и без ребенка. Он попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню", снял гарнитуру и ушел со скандалом.

Иво Бобул обозвал женщин меркантильными: смотрите видео онлайн (с 29:50)

В комментариях отреагировали бурно и заметили, что Иво Бобул олицетворяет все свое поколение: