Интервью с Евгением Ковтуненко: о новом сезоне "Холостячки" и личной жизни

Юрист и ресторатор Евгений Ковтуненко был участником первого сезона реалити-шоу "Холостячка". Мы пообщались с бизнесменом о новом сезоне проекта, его воспоминаниях со съемок, а также личной жизни. Эксклюзивно для 24 канала мужчина признался, свободно ли его сердце.

"Юрист на миллиард" удивлял главную героиню "Холостячки" Ксению Мишину и пытался завоевать ее сердце. Во время разговора Евгений поделился своими впечатлениями от нового сезона, Златы Огневич. Обо всем этом и жизни Ковтуненко после реалити, которое транслируют на телеканале СТБ, – читайте далее.

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О новом сезоне "Холостячки"

Какими были впечатления от просмотра первого выпуска нового сезона "Холостячки"?

После первого сезона я стал фанатом "Холостячки". Это мое самое любимое реалити-шоу, поэтому очень понравился первый выпуск.

Вспоминали тогда, как все происходило год назад, когда вы были на месте участников?

Смотря первый выпуск, вспоминал, как на месте участников прошлого года был я. Тогда было очень интересно, но в некоторых моментах трудно. Первая съемка длилась более 30 часов. Когда смотрел на участников второго сезона, пытался разглядеть, в каком они состоянии – устали или полны сил. Но, конечно, была ностальгия.



Евгений Ковтуненко на первой вечеринке "Холостячки" / Фото из инстаграма Ковтуненко

Розу первого впечатления в этом году получил Роман Васильев. Вы ожидали, что произойдет именно так?

Я не мог предвидеть, кто получит розу первого впечатления. Холостячка – это личность. У Златы есть определенные предпочтения, поэтому это значит, что Роман смог достучаться до ее сердца.

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Кто ваши фавориты в этом сезоне?

Не могу сказать, что имею фаворитов, но больше всего мне импонируют бизнесмены. Это Андрей Задворный, Андрей Хветкевич, Максим Тарапата. Интересно наблюдать, как они раскрываются в шоу.

Недавно Алексей Тригубенко в инстаграм-публикации отмечал, что мужчины, которые борются за сердце Златы Огневич, сравнивают первый и второй сезоны, Вы также это заметили?

Если бы в первом сезоне нам было с кем сравнивать, то было бы легче. Конечно, для мужчин наш сезон был ориентиром. Но считаю, что каждый человек – личность, поэтому все эти сравнения не имеют значения.

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В чем различия между Ксенией Мишиной и Златой Огневич? Какая из "Холостячек", по вашему мнению, лучше?

Это две совершенно разные девушки. Не могу сказать, какая из них лучше. Очевидно, что Ксения Мишина больше нравится мне, но Злата также непревзойденная, она звезда. Они обе достойны того, чтобы быть главными героинями этого проекта.

Какие моменты из тех, что уже увидели в новом сезоне, вам понравились больше всего? Может быть, поразили какие-то свидания?

Участники этого сезона смогли поехать за границу. У нас не было такой возможности, поскольку в прошлом году был строгий карантин. Мне кажется, что гораздо круче, когда есть возможность организовать свидание в другой стране.

Что вы бы посоветовали участникам, если бы встретились с ними перед началом съемок?

Если бы я встретился с участниками до начала съемок, то сказал бы не обращать внимание на первый сезон, а быть собой и делать так, как подсказывает сердце. Все-таки это реалити и интересно смотреть за тем, как проявляется отдельная личность. Искренность больше понравится зрителю, чем наигранность.

Жизнь после проекта

Сейчас вы часто встречаетесь с участниками прошлого сезона. Дружба между мужчинами после такого проекта существует?

Дружба между мужчинами после проекта существует. По крайней мере в нашем сезоне. После окончания съемок прошел год, но мы все еще дружим, поддерживаем дружеские отношения. Проект и определенная цель на тот момент соединили нас.

Участие в реалити-шоу всегда приносит определенную популярность, этого не избежать. Изменился ли ваш круг общения после "Холостячки"?

В моем кругу общения стало больше неженатых мужчин. Также начал дружить с девушками, из "Холостяка". Сделали определенное комьюнити, будто выпускники одной школы. Есть общие темы для обсуждения.

Вы активно развиваете личный блог в инстаграме. Что вдохновило на это?

В инстаграме зарегистрировался в 2013 году, с 2014 года публикую видео на ютубе. Можно сказать, что блог начал вести именно в это время. После "Холостячки" изменилось лишь количество подписчиков, заинтересовавшихся мной. До проекта у меня было примерно 20 тысяч фолловеров. Сейчас блог более профессиональный. Стараюсь мотивировать, помогать, вдохновлять людей. Появилась определенная социальная миссия. Понимаю ответственность перед людьми.



Евгений Ковтуненко на вечеринке для блогеров / Фото из инстаграма Ковтуненко

После "Холостячки" девушки писали вам с предложениями встретиться, сходить на кофе?

Такие предложения бывают, но не часто. Более того, у меня очень мало времени для таких посиделок. Я читаю личные сообщения, отвечаю, объясняю, почему не могу. Стараюсь отвечать на все сообщения.

По вашему мнению, можно найти настоящую любовь с помощью социальных сетей?

Верю, что это возможно. Это условия современной жизни. Именно через социальные сети я познакомился со многими интересными людьми, поэтому вполне реально найти там и любовь.

Как сейчас проходит ваш рабочий день?

Я просыпаюсь, после чего занимаюсь спортом. Летом бегал сам, а теперь имею личного тренера, с которым тренируюсь в зале. Потом прихожу домой, принимаю душ, медитирую, завтракаю. Спускаюсь в ресторан, поскольку живу в том же доме, где он расположен. Если не позавтракал дома, то делаю это там или же сразу провожу рабочие встречи. После этого еду в свою юридическую компанию, где также провожу деловые встречи. Некоторые моменты решаю в городе. Мой рабочий день проходит в режиме: из офиса в офис, из ресторана в ресторан.

В целом моя работа связана с важными встречами по моим инвестиционным проектам, юридической компании, личными встречами.

А как любите отдыхать?

Обожаю туризм. Люблю посещать другие страны, города, Карпаты. Для меня это лучший отдых. Не люблю сидеть дома.

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Сердце Евгения Ковтуненко сейчас свободно?

Да, мое сердце свободно. Честно говоря, я целый год пытался сделать все, чтобы найти свою любовь. Ходил на свидания, ухаживал за девушками, которые мне нравились. Но пока что продолжаю поиски. Рано или поздно и на моей улице будет праздник.