"Холостячка", которую транслируют на телеканале СТБ, каждую пятницу собирает у экранов миллионы телезрителей. Вся страна наблюдает за тем, как Злата Огневич ищет любовь на проекте. Ожесточенная борьба за ее сердце приближается к финалу. Как участники пытались сблизиться с девушкой на этой неделе – узнавайте дальше.

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Свидание с Андреем Задворным на аэрошютах

Перед свиданием в аэрошюте сломался двигатель, поэтому пришлось ждать новый. Это время Злата использовала для того, чтобы пообщаться с Андреем. Из разговора Огневич поняла, что мужчина ответственный и самостоятельный. А потом "Холостячка" все-таки испытала невероятные эмоции, полетав на аэрошюте.

После полета Задворный предложил отправиться на грязи. Они обмазали друг друга этими грязями, было много тактильного контакта и разговоров. В частности, красавица поинтересовалась, как Андрей отнесется к ее откровенным фотосессиям без белья и мужчина подчеркнул, что будет против. Было много поцелуев, нежности, игривости.

Финал свидания прошел в ресторане. Там они поговорили о семье, детях, детстве. Такая встреча Андрея и Златы была чрезвычайно романтична и точно сблизила их.



Свидание Златы и Андрея / Фото из инстаграма "Холостячки"

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Подарок от Олега

Олег решил проявить инициативу, принес в ее номер коробку с фруктами. Он написал письмо, в котором признался, что хочет больше времени провести со Златой вдвоем, чтобы увидеть, какая она в отношениях. Мужчина стремится сблизиться с ней с помощью своеобразной игры, в которой они один день должны побыть парой, однако сама "Холостячка" к этому еще не готова. Огневич отметила, что участник нарушает ее личные границы.

На следующее утро "Холостячка" решила заняться спортом, пока мужчины спали, и оказалось, что Олег также запланировал потренироваться. Поскольку он фитнес-тренер, Злате было интересно позаниматься стретчингом с ним, научиться чему-то новому. Но во время такой тренировки мужчина не упустил возможности быть ближе к ней и в некоторых моментах был даже вульгарным, что не очень понравилось девушке. Такое поведение Злату отталкивало.

Групповое свидание на ферме устриц

Эта идея возникла у Максима. Каждый из мужчин старался обратить внимание Златы на себя. Впоследствии они поймали устрицы, выбрали те, которые хотят открыть. Максим проявил инициативу и предложил "Холостячке" попробовать самостоятельно открыть устрицу. В то же время Огневич с рук покормила его.

Следующей остановкой стала дегустатция вина. Андрей Задворный решил показать мужчинам, что у них со Златой замечательные отношения и стал рядом с ней. Участники хотели сблизиться с "Холостячкой" и лишь Олег предпочел устрицы и сконцентрировался на вине. В конце вечера организаторы предложили участникам принять участие в аукционе. Победитель сможет подегустировать вино со Златой в романтическом месте, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.



Дегустація вин / Фото з інстаграму "Холостячки"

Активными участниками аукциона стали Максим и Андрей Хветкевич. И именно Андрей победил со ставкой 60 тысяч гривен. После этого он вместе со Златой пошел встречать закат в винограднике. Мужчина был невероятно счастлив, что может побыть с "Холостячкой" наедине.

Андрей фотограф, поэтому Огневич поинтересовалась, часто ли он влюбляется в своих моделей. Но мужчина признался, что он влюбляется в результат, но не в девушек. Диалог получился очень непринужденным и одновременно важным для обоих. Злата отметила, что после этого свидания их отношения перешли на новый уровень.

В то время, как Огневич была с Андреем, между другими мужчинами состоялся откровенный разговор, во время которого каждый узнал, что влюблен.

Свидание в крепости с Дмитрием

Дмитрий пригласил "Холостячку" на свидание в Аккерманской крепости. Он заранее приготовил для Златы платье принцессы. Встретившись, он предложил пострелять из лука, а призом за каждое попадание в мишень должен был быть поцелуй.

Впоследствии они отправились путешествовать по замку и во время этого короткого "путешествия" они много разговаривали, выясняли все недоразумения, говорили комплименты друг другу.

Мне нравится, что он меняется для меня. Сегодня все было пронизано романтикой,

– сказала "Холостячка".

Дмитрий признался, что он боится влюбиться, а потом обжечься: "Я вижу, что очень нравлюсь ему. Однако нужно женское терпение, чтобы дождаться признаний в любви и проявлений его чувств". Свидание закончилось за романтическим ужином, который также не обошелся без разговора, поцелуев.



Свидание Златы и Дмитрия / Фото из инстаграма "Холостячки"

Свидание с Андреем Хветкевичем в луна-парке

Когда все мужчины уснули, Андрей решил пригласить Злату на свидание. Такая идея очень понравилась "Холостячке". Он привез девушку в луна-парк, чем приятно удивил ее. Они вместе побывали на разных аттракционах, радовались, как дети, кормили друг друга сахарной ватой.

Андрей старался меня позабавить в каждом моменте нашего свидания. И это мне нравилось больше и больше,

– призналась артистка.

А самым романтичным моментом стало колесо обозрения. Именно на нем состоялся первый поцелуй Златы и Андрея, признание мужчины в любви.

Свидание Хветкевича и Златы очень разозлило мужчин, особенно Максима, который готовил для нее завтрак. "Холостячка" призналась, что ей очень приятное внимание со стороны Тарапаты, он всегда очень заботлив.

Церемония роз

На этой неделе церемония роз состоялась в одесской киностудии, где все участники вспомнили самые романтические моменты проекта. Они вызвали у мужчин нежные чувства и одновременно ревность и злость.

В 8 выпуске бутоньерки получили – Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата. Олег Плахотнюк поехал домой.