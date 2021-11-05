"Холостячка", которую транслируют на телеканале СТБ, каждую пятницу собирает у экранов миллионы телезрителей. Вся страна наблюдает за тем, как Злата Огневич ищет любовь на проекте. Ожесточенная борьба за ее сердце приближается к финалу. Как участники пытались сблизиться с девушкой на этой неделе – узнавайте дальше.
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Свидание с Андреем Задворным на аэрошютах
Перед свиданием в аэрошюте сломался двигатель, поэтому пришлось ждать новый. Это время Злата использовала для того, чтобы пообщаться с Андреем. Из разговора Огневич поняла, что мужчина ответственный и самостоятельный. А потом "Холостячка" все-таки испытала невероятные эмоции, полетав на аэрошюте.
После полета Задворный предложил отправиться на грязи. Они обмазали друг друга этими грязями, было много тактильного контакта и разговоров. В частности, красавица поинтересовалась, как Андрей отнесется к ее откровенным фотосессиям без белья и мужчина подчеркнул, что будет против. Было много поцелуев, нежности, игривости.
Финал свидания прошел в ресторане. Там они поговорили о семье, детях, детстве. Такая встреча Андрея и Златы была чрезвычайно романтична и точно сблизила их.
Свидание Златы и Андрея / Фото из инстаграма "Холостячки"
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Подарок от Олега
Олег решил проявить инициативу, принес в ее номер коробку с фруктами. Он написал письмо, в котором признался, что хочет больше времени провести со Златой вдвоем, чтобы увидеть, какая она в отношениях. Мужчина стремится сблизиться с ней с помощью своеобразной игры, в которой они один день должны побыть парой, однако сама "Холостячка" к этому еще не готова. Огневич отметила, что участник нарушает ее личные границы.
На следующее утро "Холостячка" решила заняться спортом, пока мужчины спали, и оказалось, что Олег также запланировал потренироваться. Поскольку он фитнес-тренер, Злате было интересно позаниматься стретчингом с ним, научиться чему-то новому. Но во время такой тренировки мужчина не упустил возможности быть ближе к ней и в некоторых моментах был даже вульгарным, что не очень понравилось девушке. Такое поведение Злату отталкивало.
Групповое свидание на ферме устриц
Эта идея возникла у Максима. Каждый из мужчин старался обратить внимание Златы на себя. Впоследствии они поймали устрицы, выбрали те, которые хотят открыть. Максим проявил инициативу и предложил "Холостячке" попробовать самостоятельно открыть устрицу. В то же время Огневич с рук покормила его.
Следующей остановкой стала дегустатция вина. Андрей Задворный решил показать мужчинам, что у них со Златой замечательные отношения и стал рядом с ней. Участники хотели сблизиться с "Холостячкой" и лишь Олег предпочел устрицы и сконцентрировался на вине. В конце вечера организаторы предложили участникам принять участие в аукционе. Победитель сможет подегустировать вино со Златой в романтическом месте, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.
Дегустація вин / Фото з інстаграму "Холостячки"
Активными участниками аукциона стали Максим и Андрей Хветкевич. И именно Андрей победил со ставкой 60 тысяч гривен. После этого он вместе со Златой пошел встречать закат в винограднике. Мужчина был невероятно счастлив, что может побыть с "Холостячкой" наедине.
Андрей фотограф, поэтому Огневич поинтересовалась, часто ли он влюбляется в своих моделей. Но мужчина признался, что он влюбляется в результат, но не в девушек. Диалог получился очень непринужденным и одновременно важным для обоих. Злата отметила, что после этого свидания их отношения перешли на новый уровень.
В то время, как Огневич была с Андреем, между другими мужчинами состоялся откровенный разговор, во время которого каждый узнал, что влюблен.
Свидание в крепости с Дмитрием
Дмитрий пригласил "Холостячку" на свидание в Аккерманской крепости. Он заранее приготовил для Златы платье принцессы. Встретившись, он предложил пострелять из лука, а призом за каждое попадание в мишень должен был быть поцелуй.
Впоследствии они отправились путешествовать по замку и во время этого короткого "путешествия" они много разговаривали, выясняли все недоразумения, говорили комплименты друг другу.
Мне нравится, что он меняется для меня. Сегодня все было пронизано романтикой,
– сказала "Холостячка".
Дмитрий признался, что он боится влюбиться, а потом обжечься: "Я вижу, что очень нравлюсь ему. Однако нужно женское терпение, чтобы дождаться признаний в любви и проявлений его чувств". Свидание закончилось за романтическим ужином, который также не обошелся без разговора, поцелуев.
Свидание Златы и Дмитрия / Фото из инстаграма "Холостячки"
Свидание с Андреем Хветкевичем в луна-парке
Когда все мужчины уснули, Андрей решил пригласить Злату на свидание. Такая идея очень понравилась "Холостячке". Он привез девушку в луна-парк, чем приятно удивил ее. Они вместе побывали на разных аттракционах, радовались, как дети, кормили друг друга сахарной ватой.
Андрей старался меня позабавить в каждом моменте нашего свидания. И это мне нравилось больше и больше,
– призналась артистка.
А самым романтичным моментом стало колесо обозрения. Именно на нем состоялся первый поцелуй Златы и Андрея, признание мужчины в любви.
Церемония роз
На этой неделе церемония роз состоялась в одесской киностудии, где все участники вспомнили самые романтические моменты проекта. Они вызвали у мужчин нежные чувства и одновременно ревность и злость.
В 8 выпуске бутоньерки получили – Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата. Олег Плахотнюк поехал домой.