Вся страна наблюдает за развитием событий на "Холостячке". Зрителям интересно, кого же выберет певица Злата Огневич. Алексей Тригубенко, который в прошлом году также был среди участников, рассказал о своих фаворитах во 2 сезоне и поделился впечатлениями от просмотра 4 выпуска.

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Алексей Тригубенко об участниках "Холостячки"

Мужчина отметил нескольких участников, которые, по его мнению, в 4 выпуске показали себя лучше всех:

Максим Тарапата очень достойно вел себя на парном свидании;

очень достойно вел себя на парном свидании; Влад Ясько сделал нереальный сюрприз, над которым хорошо поработал и было видно, что волновался.

Также Алексей отметил, что интересно наблюдать за тем, как участники воспринимают события, которые происходят на шоу: "Например, увидел в инстаграме реакцию Андрея Задворного на то, что он получил бутоньерку, но не имел возможности пойти на свидание, как в первом сезоне" .

Тригубенко обратился к участникам и попросил их не сравнивать себя с мужчинами, которые были в первом сезоне: "Нельзя сравнивать два сезона. В первом у нас не было на кого смотреть, а делали так, как чувствовали, с воодушевлением, как в жизни. Потому что у нас не было примеров. Мы не знали, что ожидать, что будет, как это будет развиваться. Никто не знал".



Алексей Тригубенко с участниками 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма Тригубенко

Текст публикации Алексея Тригубенко:

Вы видели новый выпуск "Холостячки"? Как вам? Я только вчера досмотрел и хочу отметить, что Максим Тарапата красавчик, просто герой четвертой серии. Круто держался на парном свидании. Влад Ясько сделал просто нереальный сюрприз, над которым хорошо поработал и было видно, что волновался. Интересно наблюдать, как парни сами воспринимают происходящие. Например, увидел в инстаграме Андрея реакцию на то, что ему дали розу, но не дали возможности пойти на свидание, как в первом сезоне.

Вообще часто замечаю, как парни сравнивают наш первый сезон со вторым Так вот, сравнивать их нельзя. Абсолютно потому, что в первом сезоне у нас не было на кого смотреть и делали так, как чувствовали, с воодушевлением, как в жизни. Поскольку у нас не было примеров, на кого опираться. Мы не знали, чего ждать, что будет, как это будет развиваться. Никто не знал.

Мы не понимали, как делать свидания, как представлять себя, делать сюрпризы. Мы просто жили, как в обычной жизни. Когда я смотрю второй сезон, вижу, насколько у нас все было органично и дружно. Именно благодаря тому, что мы не знали, как действовать. Сама команда СТБ не до конца понимала, как это все будет, ведь это первый раз, когда мужчины борются за женщину в таком формате. По сравнению со вторым сезоном, где мужчины уже имеют представление, как себя вести, и опираются на это. Придумать какую-то стратегию сейчас проще, придумать выигрышные моменты. Наши истории нельзя сравнивать хотя бы из-за этого.

Так что давайте наслаждаться и кайфовать от просмотра совсем другой, новой и не менее интересной истории. Этот сезон по-своему прикольный, много крутых и серьезных личностей, за которыми интересно наблюдать. Мне очень нравится. Искренне желаю мужчинам успехов.