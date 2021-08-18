Сезон летних отпусков вскоре завершится. Знаменитости вместе с другими украинскими туристами спешат отдохнуть на море. Среди тех, кто решил провести отпуск за границей есть и Евгений Ковтуненко.

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После участия в проекте "Холостячка" Евгений завоевал популярность среди женской аудитории украинских телезрителей. Он завоевывает женские сердца харизматичностью, красотой, талантом, целеустремленностью. Также Ковтуненко развивает личный блог в инстаграме, где освещает главные события из своей жизни.

Евгений Ковтуненко отдохнул на Мальдивах

Последние несколько дней юрист провел на Мальдивах. Он давно мечтал попасть на эти острова. Наконец мечта стала реальностью. Ковтуненко рассказал, что остановился в роскошном отеле, расположенном в 250 километрах от острова Мале – столицы Мальдивов.

Интересный факт – все думают, что это в Индийском океане, а на самом деле Мальдивы в Аравийском море. Лично мне приятнее думать, что вокруг океан,

– поделился любимец женщин.



Евгений Ковтуненко на Мальдивах / Фото из инстаграма Ковтуненко



Евгений Ковтуненко на Мальдивах / Фото из инстаграма Ковтуненко

Также мужчина показал фешенебельную виллу с собственным выходом в океан и бассейном. Признался, что ему очень нравится отдых в такой локации.

На остров Ковтуненко полетел не сам, а с друзьями. Поскольку он блогер, то не упустил случая снять несколько роликов для тиктока в живописной локации. Мужчина предстал перед камерой вместе с подругой, которая с ним станцевала. Девушка надела изысканное вечернее платье, а Ковтуненко – смокинг и белую рубашку.

Текст публикации Евгения Ковтуненко:

5 интересных фактов о Мальдивах:

запрещено привозить с собой алкоголь. Но не стоит волноваться. Не смотря на то, что я был в люксовом отеле, цены были довольно адекватные: бутылка вина – 60 долларов, бутылка пива – 10 долларов;

на Мальдивах практически нет насекомых. Если вы такой же как я "любитель" пауков, жуков и тараканов – кайфуйте! Я нашел место на карте, где их нет;

на Мальдивах не грустно. В каждом отеле есть много готовых развлечений: скутеры, серфинг, снорклинг, дайвинг, рыбалка, каяки и тому подобное;

все думают, что Мальдивы – это место лишь для влюбленных, медовых месяцев. Но нет! Я с компанией друзей прекрасно отдохнули. Арендовали 3 виллы рядом и нам было невероятно весело и круто;

заранее позаботьтесь о том, как вы будете передвигаться между островами. Наш отель расположен в 250 километрах от острова Мале. Это дополнительные 500 евро за логистику от аэропорта в отель и обратно.

Всю сознательную жизнь я откладывал поездку на Мальдивы для романтического путешествия. Не повторяйте мою ошибку! Поговаривают, что уже через 100 лет эти острова исчезнут с карты мира из-за поднятия уровня океана. Берите друзей и летите на Мальдивы!



Евгений Ковтуненко и Мальдивах / Фото из инстаграма Ковтуненко



Евгений Ковтуненко и Мальдивах / Фото из инстаграма Ковтуненко