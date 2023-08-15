В конце мая 14-летний украинец из Николаевской области появился в клипе на песню Crushed группы Imagine Dragons. Недавно это видео номинировали на MTV Music Video Awards 2023 года.

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На выходных Саша впервые выехал за границу, чтобы посетить концерт группы. На сцене в Варшаве Imagine Dragons вместе с юношей подняли флаг Украины с логотипом UNITED24. Таким образом, музыканты призвали поддерживать Украину.



Саша посетил концерт Imagine Dragons / Фото из инстаграммы группы

Что известно о 14-летнего Саши из Новогригорьевки

Режиссер клипа Тай Арнольд, много лет сотрудничающий с Imagine Dragons, во время путешествия по Украине познакомился с Сашей в его деревне, куда приехал с помощью. Он предложил Саше сняться в клипе.

В видео 14-летний подросток гуляет по разрушенному городу. По словам юноши, сначала он отказался от съемок, но потом подумал, что это может помочь привлечь внимание мира к селу и его разрушенному дому.

Снимали видео неделю. Клип на песню Crushed показывает последствия российской агрессии в Украине – уничтоженный поселок на Николаевщине и мальчика, мечтающего построить свой дом, чтобы жить на Родине.

Добавим, что Imagine Dragons прошлым летом стал послом программы UNITED24. Сейчас участники группы вместе с другими донорами платформы отстраивают дом Саши, который был разрушен при попытке оккупантов захватить Николаевскую область в 2022 году.

Отметим, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину в условиях войны. Музыканты в первые дни вторжения записали слова состраданием всем пострадавшим от войны и пожелали победы. Также они отменили свои концерты в России.