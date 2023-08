Премия MTV Video Music Awards 2023 года представила список претендентов на победу. Украинка Таня Муиньо имеет шанс получить премию за клип для Doja Cat.

Номинанты на MTV VMA 2023

В номинации "Лучшая режиссура" оказалась украинская клипмейкер Таня Муиньо. Она претендует на победу за работу над видео Attention для артистки Doja Cat. К тому же клип Attention также номинирован на "Видео года".

Doja Cat – Attention: смотрите видео онлайн

"Лучшая режиссура": кто еще претендует на победу

Doja Cat – Attention

Drake – Falling Back

Кендрик Ламар – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Ким Петрас – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Это не первая номинация для Тани Муиньо. Ее дважды номинировали на Грэмми. К тому же клип Гарри Стайлза As It Was (тоже авторства украинки) победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поп-песня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.

Номинирован и клип Imagine Dragons

Видео группы Imagine Dragons Crushed номинировано в категории "Видео для добра".

Напомним, что клип снимали в Николаевской области, а главным героем ролика стал 14-летний подросток Саша. Оккупанты разрушили его поселок и дом, а еще уничтожили школу. Музыканты создали видео для освещения событий войны в Украине, это призыв о помощи украинским детям и подросткам.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

"Видео для добра": кто еще претендует на победу