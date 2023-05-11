Александру Згурскому 14 лет: только в один день он стал известен огромной аудиторией. Подросток, родом из поселка Новогригоровка Николаевской области, снялся в клипе Imagine Dragons.

Смотрите также Снят на передовой: Imagine Dragons выпустили новый клип, в котором показаны кадры из Украины

История Саши, снявшегося в клипе Imagine Dragons

10 мая группа Imagine Dragons презентовала клип на песню Crushed, в котором изображена Новогригоровка. В видео Саша гуляет по разрушенному городу, чтобы привлечь внимание мира к ежедневно происходящим в Украине трагедиям. Вместе с тем популярность для парня стала сюрпризом.

Многие люди увидят клип, может, это хорошо, начнут приезжать какие-то инвесторы, чтобы отремонтировать село или школу, чтобы люди могли вернуться сюда и жить,

– поделился Александр.

"Начали известные тиктокеры, все отмечать меня. Неожиданно так было, потому что я не знал, что этот клип опубликовали. Он мне немного позже написал, и я был в шоке конечно, что все отмечают, все подписываются. Вчера захожу в инстаграм и вижу, что многие друзья начали меня отмечать под клипом, многие известные люди, также эта группа".

Как происходили съемки

По словам юноши, сначала он отказался от съемок. Но потом подумал, что это может помочь привлечь внимание к поселку и его разрушенному дому.

"Приехал один из Америки, фотограф и певец он, и предложил сняться мне в этом клипе. Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дому отремонтировать, поэтому я потом согласился".

И мы, наверное, где-то неделю снимали этот клип, потому что: то дождь, то ветер, то меня не было, потому что я еще ездил, здесь света не было, учиться. Потом, как уже потеплело, приехали волонтеры и помогли, и профнастил дали, и немного леса.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

Россияне уничтожили дом и школу

Саша рассказал, что его дом повредили русские снаряды: "Переживал войну я здесь в деревне, потом как начались массированные обстрелы по деревне я уехал, а потом уже когда вернулся осенью, увидел, что дом разрушен. Повреждена крыша, прилеты были, как здесь убирал, то увидел, что из минометов".



Саша возле своего дома / Фото Елизаветы Кротик, Суспильне Николаев

Оккупанты уничтожили и школу Саши, которую он совсем скоро закончит. Здание тоже фигурирует в клипе американских музыкантов.

В этой школе я проучился почти 9 лет, еще осталось мне три недели и выпускной. Школа очень побита. Я когда приехал сюда, собирали субботники, чтобы уберечь какую-нибудь мебель. Внутрь школы все затекает, дыра в стене. Хотелось, чтобы эту школу отремонтировали, когда буду взрослым, чтобы приезжать сюда и мои дети могли бы здесь учиться, чтобы кто-то помог отремонтировать,

– поделился парень.



Саша возле своего дома / Фото Елизаветы Кротик, Суспильне Николаев

Александр признался, что мечтает выучиться на электричество и вернуться в Новогригоровку: чтобы жить и работать на родной земле.