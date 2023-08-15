Наприкінці травня 14-річний українець з Миколаївщини з'явився у кліпі на пісню Crushed гурту Imagine Dragons. Нещодавно це відео номінували на MTV Music Video Awards 2023.

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На вихідних Сашко вперше виїхав за кордон, щоб відвідати концерт гурту. На сцені у Варшаві Imagine Dragons разом із юнаком підняли прапор України із логотипом UNITED24. Таким чином музиканти закликали підтримувати Україну.



Сашко відвідав концерт Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту

Що відомо про 14-річного Сашка з Новогригорівки

Режисер кліпу Тай Арнольд, який багато років співпрацює з Imagine Dragons, під час подорожі Україною познайомився із Сашком у його селі, куди приїхав із допомогою. Він запропонував Сашкові знятися у кліпі.

У відео 14-річний підліток гуляє зруйнованим містом. За словами юнака, спершу він відмовився від зйомок, але потім подумав, що це може допомогти привернути увагу світу до села та його зруйнованого будинку.

Знімали відео тиждень. Кліп на пісню Crushed показує наслідки російської агресії в Україні – знищене селище на Миколаївщині і хлопчика, який мріє відбудувати свій дім, щоб жити на Батьківщині.

Додамо, що Imagine Dragons минулого літа став амбасадором програми UNITED24. Зараз учасники гурту разом із іншими донорами платформи відбудовують будинок Сашка, який був зруйнований під час спроби окупантів захопити Миколаївську область у 2022 році.

Зазначимо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Музиканти в перші дні вторгнення записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували свої концерти в Росії.