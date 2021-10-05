Илона Гвоздева вернулась на паркет "Танцев со звездами" после острых комментариев о шоу: видео

Украинская танцовщица Илона Гвоздева в пятом выпуске "Танцев со звездами" не только стала судьей шоу, но и станцевала перед объявлением результатов со своим экс-партнером Юрием Ткачом. Поскольку темой эфира была "Ночь кинохитов", пара превратилась в героев мультфильма "Гадкий Я".

Возвращение Илоны Гвоздевой в шоу было достаточно неожиданным, ведь хореограф достаточно скандально покинула проект прошлого сезона, потому что находилась на последних месяцах беременности и не смогла этим покорить зрителей. Тогда ее партнером был Дмитрий Танкович и они стали первыми, кто покинул шоу в предыдущем сезоне.

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Также Гвоздева отмечалась большими публичными конфликтами с Владимиром Остапчуком, с которым тоже в свое время выступала на паркете.

В июле 2021 года танцовщица заявила, что больше не вернется на паркет "Танцев ..", поскольку ее 4-летняя история с шоу подошла к концу.

Впрочем, она активно начала комментировать новый сезон проекта у себя в инстаграме.

Но продюсеры, вероятно, решили воспользоваться этим и позвали ее как звездную судью в 5 выпуск "Танцев со звездами". В воскресенье, 3 октября, женщина строго оценивала участников и говорила свои замечания, а после повторила знаменитое и зажигательное диско с экс-партнером Юрием Ткачом, который в выпуске был звездным ведущим на балконе. Номер получился очень эффектным, поскольку пара 4 года назад показывала отличные успехи на паркете, вылетев из шоу в шаге от финала.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Илоны Гвоздевой и Юрия Ткача

К слову Не должна всем нравиться, – Илона Гвоздева о судействе на "Танцах со звездами"

Реакция сети

Фанаты по-разному отреагировали в ютубе на возвращение Гвоздевой: одни были рады увидеть ее на паркете в прямом эфире, другие же обвиняли ее в лицемерии и пиаре:

"Как прекрасен дуэт";

"Ткач... Его никогда не бывает много, элегантно, со вкусом и ничего лишнего. Всегда приятно на него смотреть";

"Одна из лучших пар в истории танцев";

"Все-таки Ткач молодец – с такой фигурой так легко двигается. Где бы ни участвовал – там всегда смех, шутки. Илона так раздражала Кухар и всех своим криком, так же как и Горбунов";

"Илона вернулась с базара? Кричит, как базарная баба и ведет себя так же. Дорвалась до судейского кресла... Бедный Макс, смотрит на этот базар и офигивает, как он там не оглох...";

"Танец классный, но не надо Илону в судьи, еще одну странную даму в судьях зрители не выдержат";

"Илона – шикарная танцовщица. Здесь и говорить нечего. Ставила много справедливых оценок. Но все же иногда ее заносило. Слишком уж хотела выделиться";

"Зажгли паркет, как и 4 года назад!";

"Как можно такую ​​рыночную бабу в жюри? Посадите туда Дикусара, он профи и интелегентный при этом. А этой место точно не здесь";

"Илоночка поймала звезду... А танец классный";

"Какие же вы пластичные, упорные, Юрчик, ты неповторимый!!! Браво";

"Просто замечательное выступление, аж дух захватывает! Браво Юрчик, браво Илона!";

"Я не хочу, чтобы Илона была судьей, лучше уж Катя, но точно не Илона".

"Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя ж*па"

Стоит добавить, что Илона Гвоздева отреагировала на критику в соцсетях и написала собственную публикацию с философскими мыслями.

Текст публикации Илоны Гвоздевой:

"Хотите оставаться с людьми в хороших отношениях – не мешайте им врать! После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: "Двуличность не значит многогранность"! Никогда не тратьте время на объяснение – люди все равно услышат то, что хотят услышать! Бояться нужно тех, кто постоянно хвалит вас. Лесть – первая маска зависти! Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать! Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты – полны уверенности! Раньше дефицитом считалась черная икра и импортные джинсы. Сегодня же в дефиците искренность, порядочность и доброта! Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя ж*па. Сегодня мой день сделали цитаты великих и мудрых людей".