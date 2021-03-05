Два года назад Илона Гвоздева участвовала в "Танцах со звездами" в паре с Владимиром Остапчуком. Именно во время съемок проекта ведущий объявил о разводе с женой Еленой Войченко. Его партнерша публично поддержала женщину и гневно высказывалась о шоумене, ведь он испачкал ее репутацию и спровоцировал проблемы с мужем.

Илона Гвоздева знает, что в прессе и сети ходили слухи, что именно она причастна к разводу Владимира Остапчука и якобы разрушила крепкий 12-летний брак. Танцовщица не скрывает, что просила звездного партнера опровергнуть скандальные предположения, однако он отказывался делать любые публичные заявления о личной жизни и объяснять причину разрыва.

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"Поставить точку можешь только ты. Если сейчас во всей этой истории вокруг тебя начну что-то комментировать я, это будет выглядеть так, будто я оправдываюсь. Это можешь сказать только ты ... Ты объяснить, кто я во всей этой истории", – вспомнила знаменитость свои слова. Но Владимиру Остапчуку было все равно, что будут думать зрители и как пресса будет раздувать скандал.

Илона Гвоздева о реакции мужа на скандал с Остапчуком

С тех пор она решила не впутывать свою семью в шоу-бизнес, ведь на фоне развода шоумена у звезды обострились отношения с мужем Иваном. В то время как танцовщица была готова к комментариям и разъяснениям в социальных сетях, то ее любимый хотел решить недоразумение по-мужски.

Это опыт, это закалка. Муж, конечно, сказал: "Зачем мне такие твои проекты. Танцуй как хочешь, с кем хочешь, но это не должно касаться нашей семьи". Он хотел морду набить, у него очень быстро решаются такие вопросы,

– рассказала Илона Гвоздева.

Однако она сдержала мужа, ибо такая его реакция могла стать "призом" для прессы и только подогрела бы слухи. Вместо этого она публично заявляла, что Остапчук заигрался в игру "Я классный", так как не видел никого, кроме себя. Знаменитость называла партнера "человек-г*вно года" и поддерживала его бывшую жену Елену Войченко.

Илона Гвоздева об отношениях с Владимиром Остапчуком после "Танцев со звездами"

Танцовщица откровенно признается, что ее жизненные принципы и отношение к людям идут в разрез с мировосприятием бывшего партнера по "Танцам со звездами". Она до сих пор считает Владимира Остапчука самовлюбленным, поэтому дружеских отношений с ведущим не поддерживает. С шоуменом хореограф общается только по рабочим моментам.

Мы, конечно, не плюем друг другу в лицо, дороги не переходим. Мы все цивилизованные люди, живем в XXI веке. У нас с ним нет теплых отношений. "Привет-пока" по работе – это всегда так, мы все крутимся в одном большом шоу-бизнесе,

– сказала танцовщица.

Стоит напомнить, что развод Владимира Остапчука негативно повлиял на Илону Гвоздеву. Она подчеркивала, что ведущий нанес моральную травму ей и ее семье, а также оставил пятно на репутации.