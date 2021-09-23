Илона Гвоздева и раньше признавалась, что одним участникам "Танцев со звездами" дают все возможности раскрыться, а другим – никаких. Неизвестно, кто по мнению танцовщицы входит в число обиженных, а вот о том, кого откровенно выделяют, она заговорила в своем инстаграм-блоге.

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Экс-партнерша Игоря Ласточкина убеждена, что фронтмена KADNAY подсуживают все – как продюсеры, так и судьи.

Самые шикарные костюмы проекта и образы почему-то именно у этой пары. Технические возможности, подача, постановка, реклама, дневники – чувствуется особое внимание к этой звезде,

– написала Илона Гвоздева.

"Явно видно, что этой паре дают больше возможностей для своего проявления, чем другим. В наших сезонах такого не было. Все были в равных условиях, и это была честная борьба", – добавила хореограф.

Похоже, что на танцовщицу чары Дмитрия Кадная не подействовали, ведь она не только не удовлетворена техникой певца, но и не считает его секс-символом "Танцев со звездами". Тогда как судьи единогласно предрекают ему место в финале.



Дмитрий Каднай и Алина Ли на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграм-сториз Илоны Гвоздевой

К слову, Илоне Гвоздевой не угодила и другая пара – MELOVIN и Лиза Русина. Она заявляет, что девушка танцует хуже, чем ее звездный партнер, а последнюю их постановку считает "вульгарной и аморальной".

Полный текст публикации Илоны Гвоздевой:

Секс-символ – вопрос риторический и на любителя. Самые шикарные костюмы проекта и образы почему-то именно у этой пары. И уже не первый эфир. Проекция, технические возможности, подача, постановка, реклама, дневники – чувствуется особое внимание к этой звезде.

Стойка и состояние пасадобля присутствовали. Силы в ногах, уверенности в движениях, амплитуды и ведения партнера я не увидела. Даже плащ не утаил его неуверенность и дисбаланс.

Взаимодействие между партнерами есть, но хочется объективности к остальным парам. Явно видно, что этой паре дают больше возможностей для своего проявления, чем другим. В наших сезонах такого не было. Все были в равных условиях, и это была честная борьба.