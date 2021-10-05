Повернення Ілони Гвоздьової у шоу було досить неочікуваним, адже хореограф досить скандально покинула проєкт минулого сезону, тому що перебувала на останніх місяцях вагітності і не змогла цим підкорити глядачів. Тоді її партнером був Дмитро Танкович і вони стали першими, хто покинув шоу у попередньому сезоні.

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Також Гвоздьова відзначалась чималими публічними конфліктами з Володимиром Остапчуком, з яким теж свого часу виступала на паркеті.

У липні 2021 року танцівниця заявила, що більше не повернеться на паркет "Танців..", оскільки її 4-річна історія з шоу добігла свого кінця.

Втім, вона активно почала коментувати новий сезон проєкту у себе в інстаграмі.

Але продюсери, ймовірно, вирішили скористатись цим та покликали її як зіркову суддю у 5 випуск "Танців з зірками". У неділю, 3 жовтня, жінка суворо оцінювала учасників та говорила свої зауваження, а опісля повторила славнозвісне та запальне диско з експартнером Юрієм Ткачем, який у випуску був зірковим ведучим на балконі. Номер вийшов дуже ефектним, оскільки пара 4 роки тому показувала чудові успіхи на паркеті, вилетівши з шоу за крок до фіналу.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Ілони Гвоздьової та Юрія Ткача

До слова Не маю всім подобатися, – Ілона Гвоздьова про суддівство на "Танцях з зірками"

Реакція мережі

Фанати по-різному відреагували в ютубі на повернення Гвоздьової: одні були раді побачити її на паркеті в прямому ефірі, інші ж звинувачували її у лицемірстві та піарі:

"Який прекрасний дует";

"Ткач... Його ніколи не буває багато, елегантно, зі смаком і нічого зайвого. Завжди приємно на нього дивитися";

"Одна з найкращих пар за історію танців";

"Все-таки Ткач молодець – з такою фігурою так легко рухається. Де б не брав участь – там завжди сміх, жарти. Ілона так дратувала Кухар, та й усіх своїм криком, так само як і Горбунов";

"Ілона повернулася з базару? Кричить, як базарна баба і поводиться так само. Дорвалася до суддівського крісла... Бідний Макс, дивиться на цей базар і офігіває, як він там не оглух...";

"Танець класний, але не треба Ілону в судді, ще одну дивну даму в суддях глядачі не витримають";

"Ілона – шикарна танцівниця. Тут годі й казати. Ставила багато справедливих оцінок. Але все ж іноді її заносило. Надто вже хотіла виділитися";

"Запалили паркет, як і 4 роки тому!";

"Як можна таку базарну бабу в журі? Посадіть туди Дікусара, він профі та інтелегентний при цьому. А цій місце точно не тут";

"Ілоночка зловила зірку... А танець класний";

"Які ж ви пластичні, завзяті, Юрчик, ти неповторний!!! Браво";

"Просто чудовий виступ, аж дух захоплює! Браво Юрчик, браво Ілона!";

"Я не хочу, щоб Ілона була суддею, краще вже Катя, але точно не Ілона".

"Все, що говорять про мене за моєю спиною, слухає тільки моя ж*па"

Варто додати, що Ілона Гвоздьова відреагувала на критику у соцмережах та написала власну публікацію з філософськими думками.

Текст публікації Ілони Гвоздьової:

"Хочете залишатися з людьми в хороших відносинах – не заважайте їм брехати! Після почутого і побаченого так і хочеться багатьом подарувати листівку: "Лукавість не означає багатогранність"! Ніколи не витрачайте час на пояснення – люди однаково почують те, що хочуть почути! Боятися потрібно тих, хто постійно хвалить вас. Лестощі – перша маска заздрості! Іноді потрібно бути отруйною, щоб отруїлися ті, хто намагається тебе зжерти! Проблема цього світу в тому, що виховані люди сповнені сумнівів, а ідіоти – сповнені впевненості! Раніше дефіцитом вважалася чорна ікра та імпортні джинси. Сьогодні ж в дефіциті щирість, порядність і доброта! Все, що говорять про мене за моєю спиною, слухає тільки моя ж*па. Сьогодні мій день зробили цитати великих і мудрих людей".