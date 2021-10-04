В последнем, пятом выпуске "Танцев со звездами" четвертая судья Илона Гвоздева вновь раскритиковала певца MELOVIN и его партнершу Лизу Русину, назвав ее "неуниверсальной". Тогда Лиза отметила, что хоть не является профессионалом в бальных танцах, но может посоревноваться с Гвоздевой в других стилях.

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Лиза Русина ответила Илоне Гвоздевой

Впоследствии в инстаграме девушка вновь прокомментировала критику танцовщицы. Она считает, что такие слова Гвоздевой – просто зависть.

Я не особо в курсе, кто это вообще такая. Но так хотеть одной мне уделить внимание в судейских комментариях – что это, как не "жаба",

– подчеркнула девушка.

"Слава Богу, я умею танцевать что-то кроме бальных танцев и "из-за возраста" достигла большего успеха",

– добавила она.



Русина о критике Гвоздевой / Фото из инстаграм-сторис



Русина о критике Гвоздевой / Фото из инстаграм-сторис

Лиза Русина приняла также участие в шоу "Твой день", где высказалась о резких комментарии Илоны Гвоздевой. Она заявила, что хореограф перешла на личности и почему-то оценивала партнершу, а не самого артиста.

"Все-таки почему-то я присутствую, и если это должен быть не я, то кто? Возможно это Илона должна быть, или ее подруги – бальницы? MELOVIN слушает меня и доволен, что танцует со мной. Это его личные слова, это тоже нельзя перечеркивать комментарием Илоны. Будто я перешла где-то дорогу этому человеку, что можно было среди всех выделить меня и свой комментарий посвятить мне", – подчеркнула танцовщица.

Илона Гвоздева в свою очередь посоветовала Лизе больше тренироваться и обучать певца. Она также выразила желание остаться судьей на шоу. Ранее звезда признавалась, что не идеальна, но оценивает участников сердцем.

Что Илона Гвоздева говорила о паре MELOVIN