Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии после операции по увеличению груди
Источник:Илона Гвоздева
Украинская хореографиня Илона Гвоздева две недели назад отважилась на пластину операцию по увеличению груди. Теперь танцовщица призналась, как чувствует себя после хирургического вмешательства.
Гвоздева сходила на осмотр к врачу. В инстаграмме она рассказала о своем состояние после операции.
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Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии
Звезда уже вторую неделю восстанавливается после операции по увеличению груди. Для нее это как отпуск, ведь он 12 дней отдыхает.
Илона поделилась с подписчиками, как чувствует себя. По ее словам, она отлично восстанавливается. Однако Гвоздевой нужно пить специальное лекарство и смазывать швы гелем для заживления.
Все идет по плану. Чувствую себя хорошо, уже стала больше ходить по дому, даже ездила на работу. В настоящее время врач прописал мне гель для обработки швов и таблетки,
– написала танцовщица.
Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии / Фото с ее инстаграмм-сторис
Знаменитость не скрывает – после увеличения груди она стала увереннее в себе. Кроме того, Илона теперь обожает ходить в магазины нижнего белья.
"Но носить нижнее белье еще не скоро, поэтому пока просто хожу, вдохновляюсь красотой и представляю, как она будет выглядеть на мне", - добавила Гвоздева.
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