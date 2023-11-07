Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии после операции по увеличению груди

Украинская хореографиня Илона Гвоздева две недели назад отважилась на пластину операцию по увеличению груди. Теперь танцовщица призналась, как чувствует себя после хирургического вмешательства.

Гвоздева сходила на осмотр к врачу. В инстаграмме она рассказала о своем состояние после операции.

Интересно Украинские звезды, которые увеличивали грудь: фото до и после пластической операции

Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии

Звезда уже вторую неделю восстанавливается после операции по увеличению груди. Для нее это как отпуск, ведь он 12 дней отдыхает.

Илона поделилась с подписчиками, как чувствует себя. По ее словам, она отлично восстанавливается. Однако Гвоздевой нужно пить специальное лекарство и смазывать швы гелем для заживления.

Все идет по плану. Чувствую себя хорошо, уже стала больше ходить по дому, даже ездила на работу. В настоящее время врач прописал мне гель для обработки швов и таблетки,

– написала танцовщица.



Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии / Фото с ее инстаграмм-сторис

Знаменитость не скрывает – после увеличения груди она стала увереннее в себе. Кроме того, Илона теперь обожает ходить в магазины нижнего белья.

"Но носить нижнее белье еще не скоро, поэтому пока просто хожу, вдохновляюсь красотой и представляю, как она будет выглядеть на мне", - добавила Гвоздева.

Кто еще из звезд увеличил грудь: последние новости