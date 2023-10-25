Илона Гвоздева увеличила грудь: первые фото после пластической операции
Источник:Илона Гвоздева
Украинская танцовщица Илона Гвоздева отважилась на пластическую операцию. Звезда давно об этом мечтала и, наконец, увеличила грудь. В соцсети она показала результаты.
Гвоздева 25 октября пережила хирургическое вмешательство. Она вышла на связь с подписчиками после операции и призналась, что чувствует себя хорошо.
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Илона Гвоздева увеличила грудь
Утром танцовщица опубликовала кадры из больницы и призналась, что очень радуется, ведь долго ждала этого дня.
Илона Гвоздева перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис
Впоследствии Илона вышла на связь. Знаменитость поделилась видео после операции. Гвоздева была одета в специальный корсет, который необходимо носить после увеличения груди.
Артистка отметила, что прекрасно чувствует себя и отдыхает после операции.
Меня только что перевели в палату. Я уже отхожу от наркоза. Все хорошо! Спасибо всем, кто волновался. Всем членам семьи я уже позвонила по телефону. Жива, здорова, ложусь спать,
– сказала она.
На кадрах можно заметить результат увеличения груди
Илона Гвоздева после пластической операции / Фото с ее инстаграмм-сторис
Почему Илона Гвоздева увеличила грудь
Еще в сентябре танцовщица призналась, что мечтает увеличить грудь. Гвоздева подчеркнула, что хочет снова чувствовать себя женщиной. Ей не нравилось ее тело, но на него повлияло рождение детей и постоянный спортивный образ жизни.
По ее словам, она имеет красивое и рельефное тело, но сама видит в зеркале "тощую девочку-подростка". Поэтому Илона отважилась увеличить грудь.
Какие еще звезды увеличили грудь
- Об операции по увеличению груди на днях призналась Ирина Сопонару. Она заявила, что раньше ей нравились стройные девушки, но со временем вкус изменился. Актриса увеличила грудь чисто для себя.
- Певица Анна Тринчер с подросткового возраста комплексовала из-за небольшой груди. Поэтому больше года назад она сделала операцию – теперь у нее третий размер груди.
- Блогерша Саша Бо также делала и операцию по увеличению груди. Она рассказывала, что ее бюст "исчез" после грудного вскармливания. После операции, которую она решилась около двух лет назад, у блоггерки есть 3 размер груди.