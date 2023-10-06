Так, 24 Канал собрал информацию об украинских певицах, которые по той или иной причине приняли решение сменить имя и фамилию в паспорте. О Злате Огневич, Тине Кароль, Ире Билык и других – читайте дальше.

Не упустите Перешла на сторону россиян и ездила в Москву: народной артистке Украины грозит 12 лет тюрьмы

Инна Бородюг – Злата Огневич

Не все знают, что популярная певица Злата Огневич при рождении получила имя Инна Бородюг. Но знаменитость с детства желала сменить имя. В конце концов, повзрослев, исполнительница осуществила свою мечту и официально стала Златой Огневич. Такое решение оказалось полезным для ее карьеры, поскольку способствует избеганию неразберихи во время различных организационных вопросов.

В то же время певица рассказывала, что такой поступок не очень понравился ее отцу, поскольку он "очень нежно относится к фамилии", потому что она старинная, казацкая. Однако артистка добавила: "Я пообещала, что если мужчина не будет против, мы сделаем так, чтобы мои дети не лишились имени нашего рода".



Злата Огневич / Фото из инстаграмма певицы

Татьяна Либерман – Тина Кароль

Интересно, что настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Певица взяла псевдоним во время участия в конкурсе "Новая волна" еще в 2005 году. Со временем звезда решила сменить настоящее имя и фамилию в паспорте на сценическую. Этот шаг оказался очень выгодным для Тины, особенно после прекращения работы с продюсером Олегом Черным, так она обеспечила себе право продолжать выступать под псевдонимом даже после расторжения контракта.