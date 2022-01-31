Их родов ждет весь мир: 3 знаменитости, которые скоро станут мамами

В 2022 году родятся трое звездных потомков, появления которых ждет чуть ли не весь мир. Поклонники внимательно следят за знаменитыми мамочками: Кайли Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли и теперь за Рианной.

Каждая из новостей о беременности этих трех звезд ошарашила всех. Теперь поклонники пристально следят за своими любимыми звездными мамочками и ждут, когда на свет появятся их потомки.

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Какие знаменитости скоро станут мамами

Рози Хантингтон-Уайтли

Знаменитая модель и ее муж, актер Джейсон Стейтем, уже воспитывают сына Джека. О пополнении в семье Рози сообщила крайне лаконично – опубликовала серию стильных фото, в конце которых был главный снимок с округлившимся животом.



Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма звезды

Модель не скрывает свою беременность, но и не делится ее деталями, и не слишком часто публикует кадры. Но недавно она показала новую фотографию с большим животиком. Это значит, что звезда вот-вот станет мамой во второй раз.



Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма звезды

Кайли Дженнер

Еще в сентябре 2021 года светская львица и модель подтвердила, что ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта, с которым наладила отношения. Звезда публиковала фото в эффектных образах и снималась в трендовых съемках, не скрывая беременный животик.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды

Однако "смертельный фестиваль" с участием Трэвиса изменил жизнь знаменитости. Как рэпер, так и его близкие стали получать множество комментариев с критикой и гневом. Поэтому Кайли Дженнер вместе с возлюбленным решили покинуть социальные сети на неопределенное время.

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Только в конце 2021 года модель вернулась в инстаграм. Она начала показывать новые "беременные" снимки и делиться трогательными кадрами. Недавно Кайли Дженнер провела семейную вечеринку перед рождением ребенка.

Рианна

Знаменитую артистку неоднократно подозревали в беременности, но 31 января официально стало известно, что она станет мамой впервые. В сети распространяют яркие фото Рианны с ее возлюбленным A$AP Rocky, где звезда уверенно демонстрирует обнаженный округлившийся животик.



Рианна и A$AP Rocky / Фото из социальных сетей

Исполнительница не скрывала, что хочет стать мамой, но любые слухи об этом опровергала. Хотя, судя по большому животу, она довольно долго скрывала свое особое состояние. Инсайдеры подозревают, что в 2022 году Рианна и A$AP Rocky не только станут родителями, но и поженятся.