Звезда реалити-шоу, блогер и модель Кайли Дженнер вот-вот станет мамой во второй раз. Перед родами в США существует традиция baby shower – вечеринка с подарками и уютной атмосферой. Такую вечеринку и устроила Кайли.

К слову Ким Кардашян вернулась из отпуска и сходила на свидание с комиком.

Кайли Дженнер устроила вечеринку перед родами

Тематикой вечеринки стали джунгли. На входе гостей встречали деревянные фигуры жирафа, зал был украшен цветами и зелеными листьями, а на деревьях красовались свечи.



Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Маленькими именными жирафами обозначалось и место каждого гостя. Один жираф был подписан именем Тревис, – это означало, что рэпер присутствовал на вечеринке, хотя его Кайли не показала на кадрах с праздника.

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Стол был элегантно сервирован, а бассейн усыпан лепестками белых роз. Молочные и белые цвета стали главными в стилистике вечеринки.

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

От гостей Кайли Дженнер получила роскошные подарки – аксессуары Tiffany&Co. и детскую коляску от Dior. Но близкие и друзья не ушли с пустыми руками: каждый получил именной плед. Сама модель позировала в молочном платье, которое подчеркивало ее немаленький живот.

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Правда, по фото baby shower так и не стало известно пол ребенка – одно из главных заданий вечеринки. Только розовый цвет на пяльцах намекнул, что Кайли и Тревис ждут девочку.

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды

Вечеринка Кайли Дженнер перед рождением ребенка / Фото из инстаграма звезды