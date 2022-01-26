38-летняя светская львица Ники Хилтон и ее муж Джеймс Ротшильд готовятся к появлению третьего ребенка. Об этом сообщил представитель пары американским изданиям.

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Сестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз

Сама Ники Хилтон пока не комментирует предстоящее пополнение. Также неизвестным остался пол ребенка.

Ники Хилтон с дочерьми / Фото из инстаграма Ники Хилтон

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд воспитывают двух дочерей: 5-летнюю Лили Грейс Викторию и 4-летнюю Теодору Мэрилин. Сестра Пэрис признавалась, что в период жесткого карантина очень сблизилась с родными.

Мне на удивление нравилось не выходить из дома целыми днями. Было что-то уютное в том, чтобы быть "запертой" с моей семьей. Это семейное время было, безусловно, лучшим,

– рассказывала Ники.

Заметим, пока Ники Хилтон готовится стать мамой в третий раз, ее старшая сестра планирует беременность. Она признавалась, что хочет стать мамой после свадьбы. В 2020 году Пэрис заморозила яйцеклетки и начала процесс искусственного оплодотворения.

Отношения Ники Хилтон и Джеймса Ротшильда