Как сообщили источники в американском издании, хотя пара еще не обручилась, однако свадьба для них – это вопрос времени. Раким Майерс (настоящее имя A$AP Rocky) убежден, что его любимая – идеальная женщина, и он не может представить без нее свою жизнь.
Интересно Рианна и A$AP Rocky впервые вышли вместе в свет после объявления романа
Они оба этого хотят. У Роки отличные отношения с семьей Рианны, и это лишь вопрос времени, когда он сделает предложение. Рианна осознает, что ее часы тикают,
– рассказал инсайдер.
Источник добавил, что семьи влюбленных готовы, что они могут связать свои судьбы. Известно, что пара встречала вместе Новый год на Барбадосе – Родине Рианны. Похоже, отношения у исполнителей складываются только наилучшим образом, потому свадьба может быть уже не за горами.
Что известно о романе пары
- Звезды стали встречаться в начале 2020 года. Тогда пару вместе увидели в одном из отелей Нью-Йорка. Однако в течение следующих нескольких месяцев они появлялись на публике только как приятели, не демонстрируя чувств.
- Информация об отношениях подтвердилась только в июне 2021 года, когда A$AP Rocky в своем откровенном интервью заявил, что Ри – любовь его жизни.
- Пара также уже вроде бы обсуждала возможность официального заключения союза и планирует детей. Ранее ее уже подозревали в беременности, но информация не подтвердилась.
- К слову, в марте 2020 года в интервью британскому Vogue Рианна заявляла, что через 10 лет она хочет быть многодетной мамой – троих или четырех малышей.